Oyun Oynarken Dış Dünya ile İrtibatınızı Kesen Kulaklık

EKSA, oyuncular için tasarladığı yeni kablolu kulaklığı E7000’i duyurdu. Kurt adam temalı tasarıma sahip olan kulaklık, tüm cihazlarda kullanılabilir oluşu ve yüksek ses kalitesi ile ön plana çıkıyor.

Son dönemlerde piyasaya sürdüğü kulaklık modelleri ile dikkatleri üzerine toplayan EKSA, bu kez de hem fiyatı hem de tasarımıyla ön plana çıkan oyuncu kulaklığı E7000 ile karşımıza çıktı. “Kurt adam” temalı ve aydınlatmalı bir tasarıma sahip olan kulaklıklar, makul fiyatı ile Türkiye’deki oyun tutkunlarının da aklını çelecek gibi görünüyor.

Oyuncular için özel olarak tasarlanan EKSA E7000, ergonomik bir tasarıma sahip. Standartlardan büyük ve yumuşak yastıklarla gelen kulaklık, bu sayede 8 saat kesintisiz kullanımda bile oyuncuyu yormuyor. Ancak bu büyük yastıkların tek amacı konfor değil. 50 mm’lik sürücüye sahip olan EKSA E7000, kullanım sırasında dış ortam ile bağlantıyı tamamen kesiyor ve oyuna odaklanılmasına yardımcı oluyor.

Xbox için geliştirilse de tüm oyun cihazlarında kullanılabiliyor

EKSA E7000’in yazılım uyumluluğu Xbox için özel olarak optimize edildi. Ancak bu durum, bu kulaklığın yalnızca Xbox konsollarda kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Dileyen kullanıcılar PC, PlayStation 5 veya PlayStation ve hatta Nintendo Switch’te bile EKSA E7000’i kullanabiliyorlar. Bunlar bana yetmez derseniz, oyuncu kulaklığınızı telefonunuzun 3,5 mm’lik portuna bağlayarak da kullanabilirsiniz.

Eğer siz de EKSA’nın oyuncular için tasarladığı yeni oyuncu kulaklığı E7000 ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve eşsiz kulaklığı satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak EKSA’nın resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz. Dileyen okurlarımız ise buradaki bağlantı üzerinden EKSA E7000’in Aliexpress’teki satın alma sayfasına ulaşabilirler.