EKSAtelecom'un kablosuz kulaklığı H16, yaklaşık 1 haftadır elimizde. Eğer aklınızda böyle bir kulaklık almak varsa bu incelememiz çok işinize yarayacaktır.

Ürettiği uygun fiyatlı kulaklıklarla piyasada yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlayan EKSA'nın kulaklıklarını inceleyerek sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Diğer ürünlerin aksine yeni bir kulaklık satın almak istediğinizde kişisel faktörler işin içine gireceğinden seçim yapmak zor olacaktır. Kulaklık türü, tasarımı, donanım özellikleri, hangi noktalarda başarılı olduğu gibi pek çok konu önem kazanır. Bu sebeple sizler için hazırladığımız kulaklık incelemelerini bir süre kulaklığı inceledikten sonra hazırlamaya çalışıyoruz.

Son yıllarda ülkemizde tanınmaya başlayan EKSAtelecom'un hem dongle hem de Bluetooth ile kablosuz bağlanılabilen kulaklığı H16'yı inceleyeceğiz. İki cihaza aynı anda bağlanabileceğiniz ve hem dışarıda hem içeride, hem gündelik hem oyunlar için kullanacağınız geniş bir alana hitap eden H16'yı gelin yakından inceleyelim.

EKSAtelecom H16'nın teknik özellikleri neler?

EKSAtelecom'un kablosuz kulaklığı H16'nın teknik özelliklerine baktığımızda kulaklıkta yüksek ve ses verebilen 40 mm hoparlörler yer alıyor. 115 dB hassasiyeti bulunan H16'nın 20 - 20000 Hz frekans aralığı bulunuyor.

EKSAtelecom H16'nın ses kalitesi nasıl?

EKSAtelecom H16 kulaklığı yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Kulaklığın ses kalitesine baktığımda yeterli bas sesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Tizler ise net ve son derece yüksek çıkıyor. Kulağı içine alan kulaklıkların aksine doğrudan kulağın üzerine gelen EKSAtelecom H16, küçük yapısına rağmen son derece kaliteli ve yüksek bir ses seviyesine sahip.

EKSAtelecom H16, sesli görüşmelerde ne vadediyor?

Sesli iletişim için özel bir çalışma yapan EKSAtelecom, H16'da VoicePure ENC ile yapay zeka destekli çevresel gürültü önleme sunuyor. Bu da çevresel seslerden bağımsız olarak sesinizin karşı tarafa net bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu şekilde ortam gürültüsünü yüzde 99,8'e kadar etkisiz hale getirebilen H16, kristal netliğinde iletişim imkanı sunuyor.

Yaptığım incelemelerde hem karşı tarafın sesini sorunsuz bir şekilde aldım hem de karşı taraf benim sesini son derece net bir şekilde duydu. Bu açıdan bakıldığında EKSAtelecom H16'nın çağrı merkezleri için de güzel bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

EKSAtelecom H16'nın bağlantı desteği nasıl çalışıyor?

Güncel donanımlara sahip EKSAtelecom H16'da Bluetooth 5.2 desteği yer alıyor. Ayrıca kulaklığın yanında yer alan gizli kutusunda bir adet USB dongle çıkıyor. Bu dongle ile birlikte hem aynı anda iki cihaz destekleniyor (Bir cihaz dongle, bir cihaz Bluetooth) hem de dongle ile 15 metreye kadar kararlı bağlantı imkanı sunuluyor.

15 metrenin son derece iddialı bir mesafe olduğunu düşündüm. Elbette duvar, kapı gibi çevre koşulları bu mesafeyi kısaltacaktır, ancak 3. kattaki bilgisayardaki dongle bağlantısıyla ofiste en alt kata hatta bahçeye indiğimde dahi kesintisiz müzik dinlemeye devam ettim. Araya pek çok tavan ve duvar girdiği düşünülürse bu mesafenin bir hayli yeterli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

EKSAtelecom H16, tasarım ve malzeme kalitesinde bize neler sunuyor?

EKSAtelecom H16, devasa oyuncu kulaklıkları gibi değil. Çok daha küçük bir kulaklık. Tasarım olarak baktığımızda ince düşünülmüş ayrıntılar olduğunu görüyoruz. Kulaklığın dış ızgaralarının birisinde mikrofonu hareket ettirebilirken diğerini USB dongle'ı saklamak için kullanmak çok iyi düşünülmüş. Ayrıca kulaklığın siyah deri kaplamasının içerisinde hoparlörlerin olduğu kısımda delikli bir şekilde turuncu bir kaplama da yer alıyor.

Kulaklığın malzeme kalitesi ise son derece başarılı görünüyor. Hem kafa yastığı hem de kulak pedleri çok yumuşak. Bu sayede uzun kullanımlarda dahi kulağınızı rahatsız etmiyor

EKSAtelecom H16'nın batarya süresi nasıl?

EKSAtelecom H16'nın bu zamana kadar incelediğim tüm kulaklıklar arasında en başarılı olduğu nokta çalışma süresi oldu. Full şarj ve yüzde 70 ses seviyesiyle tam tamına 55 saat müzik dinleme imkanı sunan H16, bu konuda rakiplerinden bir hayli ileride. Kulaklığın kesintisiz konuşma süresinin ise 35 saat olduğunu belirtelim.

EKSAtelecom H16'nın erişilebilirlik özellikleri nasıl?

EKSAtelecom H16'nın erişilebilirlik özelliklerine baktığımızda son derece sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Kulaklığın üzerinde ses açma ve ses kapatma tuşları yer alıyor. Bunlarla birlik bir de güç butonu yer alıyor. Güç butonuna kısa basarak medyayı oynatıp durdurabiliyoruz.

Tüm bunlarla birlikte 270 derece dönebilen mikrofonun ucunda yer alan buton sayesinde mikrofonu hızlıca açıp kapatabiliyorsunuz.

EKSAtelecom H16'nın fiyatı ne kadar? Satın alınır mı?

EKSAtelecom H16, kompakt yapısı, kaliteli malzeme ve ses kalitesiyle son derece başarılı bir kulaklık. Şu anda Amazon'da 79,99 dolara satılıyor. Ancak ödeme aşamasında uygulanacak 25 dolarlık bir kupona ek olarak bir de "YRTTRQA6" koduyla yüzde 15'lik bir indirim kazanabiliyorsunuz. Ayrıca ürüne EKSAtelecom'un kendi sitesinden de bakabilirsiniz. Burada 55,99 dolara satılan ürün için "EKSAPR" kodunu kullanarak ek yüzde 18'lik indirim uygulatabilirsiniz.

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