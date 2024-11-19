HP'nin üzerinde çalıştığı süper bilgisayar olan El Capitan, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı hâline geldi. El Capitan, yapılan çalışmalarla hedeflenen performansın bile üzerine çıktı.

Bilgisayar sektörünün öncü isimlerinden HP, 2019 yılında Cray Computing isimli bir firmayı satın almış ve "El Capitan" olarak isimlendirilen bir süper bilgisayar için çalışmaya başlamıştı. Bu süper bilgisayar ile ilgili yapılan açıklamalarda, 1,5 exaflops'luk performans görüleceği ifade edilmişti. Yapılan son açıklamalar, HP'nin bu hedefin bile üzerine çıktığını gözler önüne serdi.

Süper bilgisayarlar için oluşturulan bir endeks olan TOP500 listesi güncellendi. Bu güncelleme ile El Capitan'ın 1,742 exaflops'luk performansa ulaştığı belirtildi. Bu da dünyanın en hızlı süper bilgisayarının El Capitan olduğu anlamına geliyor. Yapılan açıklamaya göre El Capitan, saniyede 1,742 kentilyon hesaplama yapabilecek kapasiteye ulaşmış durumda.

TOP500'e göre en güçlü süper bilgisayarlar:

Süper Bilgisayar Çekirdek Sayısı Rmax (PFlop/s) El Capitan 11.039.616 1,742.00 Frontier 9.066.176 1,353.00 Aurora 9.264.128 1,012.00 Eagle 2.073.600 561.20 HPC6 3.143.520 477.90 Supercomputer Fugaku 7.630.848 442.01 Alps 2.121.600 434.90 LUMI 2.752.704 379.70 Leonardo 1.824.768 241.20 Tuolumne 1.161.216 208.10

El Capitan'ın özelliklerine ilişkin de bilgi verelim. AMD'nin 4. nesil EPYC işlemcileri üzerine inşa edilen süper bilgisayarda 11 milyondan fazla birleşik CPU ve GPU çekirdeği bulunuyor. AMD Instinct M1300A APU'lara bağlanan süper bilgisayar, rakiplerine kıyasla oldukça verimli bir yapıya sahip. HP, bu bilgisayarı nükleer teknolojiler için kullanılmak üzere tasarladı.