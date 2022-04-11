Oyunculara Saç Baş Yoldurtan Elden Ring’de Yeni Dünya Rekoru

Şubat ayında çıkış yapan ve bazı bölümlerde oyuncuları çıldırtan Elden Ring oyununda dünya rekoru kırıldı. Bir oyuncu oyunu 9 dakika dolmadan tamamladı, videosunu da YouTube kanalından yayınladı. Peki bu nasıl gerçekleşti?

Birkaç ay önce resmen çıkış yapan ve birçok incelemeden yüksek puanlarla çıkmayı başaran Elden Ring, ardarda gelen rekorlarla gündeme oturdu. FromSoftware tarafından geliştirilen ve ilk çıtığı zamanlar büyük performans sorunlarının gölgesinde kalan, yapılan güncellemeler ile daha stabil bir hale gelen ve son haftalarda speedrun rekorlarında adı geçen oyun, bir YouTuber tarafından iki günde iki kez rekor ile anıldı.

YouTube'da içerik üreten ve 285 bin civarında abonesi olan bir oyuncu, art arda üç kez bu oyunu çok kısa sürelerde bitirdi. Elde edilen süreler gün geçtikçe daha da kısalırken, birçok oyuncunun bu oyunu oynarken saç baş yolması YouTuber'ın ne kadar başarılı bir işe imza attığını gösterdi. Distortion2 isimli YouTuber, oyunu önce 18 dakika, sonra 12 dakika ve en sonuna 9 dakika içerisinde btirmeyi başardı.

Elden Ring, bir hata yüzünden günlerdir speerun rekorları ile anılıyor

Yayınlanan videolara göre oyuncular için bir çile olan Elden Ring oyununu geçtiğimiz hafta 18 dakikada, iki gün önce 12 dakikada ve bugün 9 dakikanın altında bitiren Distortion2 isimli YouTube kanalı, bir hata sebebiyle bu sürelere ulaştı. Öyle ki kaynağı henüz bilinmeyen bir .zip hatası, oyunun büyük bölümlerinin kısa sürede atlanmasını sağlıyor. Bu da çok hızlı bir şekilde son bölümlere ulaşabilmenin önünü açıyor.

Elde edilen rekor videosunda bu .zip hatasından faydalanan YouTuber, yalnızca boss ile dövüşerek oyunu bitiriyor. Ayrıca boss ile de uğraşmak istemeyenler için yol da gösteriyor. Söylenenlere göre bu hata sayesinde boss'un dünya haritasının altında ortaya çıkması sağlanabiliyor. Bu durum onu doğar doğmaz öldürdürüğünden herhangi bir dövüş yapmadan oyunun bitmesini sağlıyor.

Konu ile ilgili henüz ne yayıncı Bandai Namco'dan, ne de geliştirici FromSoftware'dan bir açıklama yapılmadı. Ancak yayınlanacak yeni yamanın bu sorunu ortadan kaldırması bekleniyor.

İşte Elden Ring'i 9 dakikada bitiren YouTuber'ın videosu: