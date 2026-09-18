Elektrikli araçların giderek yaygınlaşmasıyla hakkında her gün farklı birçok spekülasyon da doğuyor. Bunlardan en önemlisi ve gündemimizden de düşmeyen yangın konusu. İnsanlar, her geçen gün elektrikli araçların yangın riskini artıran faktörleri merak ediyor.

Geleneksel motorlu araçlarla kıyaslandığında elektrikli araçlar, yangın faktörü açısından oldukça riskli bir konumda. Özellikle yangın haberleriyle gündeme gelmelerinden sonra birçok insan bu riski neyin etkilediğini öğrenmek istiyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Öyleyse gelin birlikte elektrikli araçlarda yangın riskini artıran faktörlere bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Elektrikli araçlarda yangın riskini etkileyen faktörler

Yangın riskini artıran faktörlere değinmeden önce elektrikli araçların kalbi olan ve genellikle yangının çıktığı yer olarak bilinen lityum-iyon pillerden bahsetmek gerek. Bilindiği üzere piller, her bir hücre; pozitif elektrot (katot), negatif elektrot (anot), aralarında bulunan ayırıcı (separator) ve elektrolitten oluşuyor. Şarj ve deşarj sırasında lityum iyonları bu katmanlar arasında hareket ederek enerji üretiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ancak bu sistemde arıza durumunda termal kaçak dediğimiz zincirleme reaksiyon oluşabiliyor. Bu sisteme göre ısı, dağılarak kontrolsüz bir şekilde yükseliyor ve yanmayı tetikliyor. Bu durum, elektrikli araçlardaki yangınlarda başat faktörken bunun yanında yangını tetikleyen başka faktörler de bulunuyor.

Her elektrikli araç aynı risk profiline sahip değildir.

Burada bir genelleme yaparak her elektrikli araç için aynı faktörleri sıralamak, doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü her aracın risk profili birbirinden farklıdır. Ama yangın tehlikesini her araçta da artıran bazı temel etkenler vardır.

1- Bataryanın fiziksel olarak hasar alması

Araçların tabanına epey korunaklı bir çerçeveyle yerleştirilen batarya paketleri, yoldan sert bir cisimle alt muhafazanın delinmesiyle ya da bir kazada hücre içindeki devreler tetiklenebilir. Bu da daha önce bahsettiğimiz “termal kaçak” olayını doğurabilir. Üstelik bu, günler sonra bile ortaya çıkabilir.

2- Çeşitli üretim hataları

Hücre içindeki ayırıcı tabakanın kusurlu olması veya üretim aşamasında içeriye kaçan yabancı maddeler, binlerce hücre arasından sadece bir tanesinin bile arızalanmasına ve zincirleme reaksiyona yol açmasına neden olabilir.

3- Çevresel koşullar ve sıcaklık

Hava koşullarının aşırı sıcak ve soğuk olması, bataryanın sağlığını etkileyebiliyor. Aşırı sıcak hava, kimyasal parçalanmayı hızlandırırken; aşırı soğuk hava pilin zorlanmasına ve şarj esnasında normalden fazla ısı üretmesine yol açabiliyor.

4- Su teması

Araçların yağmur suyuna maruz kalmasında hiçbir sorun yoktur. Fakat batarya tamamen suya -özellikle tuzlu suya- maruz kalırsa, yüksek voltaj ve kısa devre riski ciddi şekilde artabilir.

5- Aşırı şarj etme ve donanım arızaları

Bataryanın kapasitesinin üzerine çıkacak şekilde uzun süre zorlanması veya arızalı/standart dışı şarj ekipmanlarının kullanılması hücre yapısını bozarak tehlikeli ısıl stresler yaratabilir.

Yangın riski nasıl kontrol altına alınır?

Otomotiv üreticileri ve uzmanlar, yangın riskinin önüne geçmek için çok katmanlı güvenlik duvarları kullanır. İşte kullanılan bu sistemler: