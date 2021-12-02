Tesla’nın yeni merkezi belli oldu. Görünen o ki Elon Musk, sahip olduğu bütün şirketleri tek bir noktada toplayacağı bölgeyi seçti. Şirketin devasa yeni merkezinde 5 bine yakın tesis kurulacak.

Otomobil sektörünün en değerli markası olan Tesla, bugün haber başlıklarında ‘çocukların bile kullanabileceği ATV modeli’ ile yer almıştı. Gün bitmeden şirket hakkında bir yeni bilgi daha ortaya çıktı. Elon Musk, Tesla’nın yeni merkezinin neresi olacağına dair önceden birkaç söylemde bulunsa da detaylı açıklamalarda bulunmaktan kaçınmıştı. Şimdiyse şirketin yeni merkezi resmen kararlaştırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na gönderilen bir resmi belge, Tesla’nın yeni merkezinin neresi olacağına dair oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Belge, Tesla’nın yeni merkezinin 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Texas’ta yer alacağını ifade ediyor.

Elon Musk, bu kararın sinyallerini önceden vermişti:

1 trilyon dolarlık Tesla şirketinin sahibi Musk, 2021 yılında düzenlenen ‘hissedarlar buluşmasında’ yeni merkez olarak Teksas’ı düşündüklerini dile getirmişti. Ancak şirketin aynı zamanda Kaliforniya’da merkezinin olması, hangi eyaletin seçileceğine dair soru işaretleri yaratıyordu. Yeni merkezini Teksas’a taşıyan Musk, Kaliforniya’da iş ilişkilerini devam ettireceğini belirtiyor. Bu şekilde Tesla’nın toplam üretimini yarı yarıya artırmak hedefleniyor.

Uzmanlar, Teksas’daki yeni merkezin şirket için birçok avantajı olacağı görüşünde. Cybertruck ve Model Y gibi ünlü otomobil modellerinin üretim noktası olacak yeni merkezde aynı zamanda 4 bin 680 tane üretim ve geri dönüşüm tesisi yapılması planlanıyor. Musk’ın bir diğer şirketi SpaceX de Teksas’ın Boca Chica adlı bölgesini gelecekte yapılacak Mars görevlerinde kullanmak için hazırlıklara devam ediyor. Elon Musk’ın sahip olduğu The Boring Company ve Neuralink adlı şirketleri de Teksas’a yerleşmek için çalışmalarına adım adım devam ediyor.