Hepsiburada’da bugün başlayan kampanya kapsamında birçok elektronik üründe fırsatlar mevcut. Siz de yılda bir kez gelen bu indirimlerden yararlanmak isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

29 Kasım’a kadar sürecek olan elektronikte kaçırılmayacak fırsatlar kapsamında; tabletlerden saatlere, tıraş makinelerinden kahve makinelerine farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerde indirimler ve özel fırsatlar var.

Elektronik ürünlerde bulunan bütün indirimleri görmek isterseniz buraya tıklayabilir, ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla alabilirsiniz.

''Bu içerik 25.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Apple iPhone 13

128 GB dahili hafızası ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken Apple iPhone 13, şu an 34.199,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Watch Fit 3

1.82'' AMOLED ekrana, ultra ince tasarıma ve sağlık takibine sahip Huawei Watch Fit 3, Hepsiburada’da 3.699,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

5 dakikada hızlı şarj ile 3 saat kullanım sağlayan JBL kulaklığı şu an 2.400,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

TCL 55P635 Smart LED TV

55" 139 ekran, dahili uydu alıcılı, 4K Ultra HD TCL TV’nin fiyatı 16.198,73 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

20 kahve yapabilme özelliğine sahip Philips tam otomatik espresso makinesi, 21.299,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips Vücut Bakım 5000 Serisi

Duşa ve hassas bölgeye uygun kullanımı ile tercih edilen Philips 5000 Serisi, şu an 1.599,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bosch Gsb 180 Li Tek Akülü Darbeli Matkap

Darbeli delme, bağlantı elemanlarını vidalama ve sökme işlemleri için kullanılan Bosch matkabı satın almak isterseniz, şu an Hepsiburada’da 3.599,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP Victus Gaming 15 Bilgisayar

HP Victus Gaming 15 Bilgisayar, 15.6" ekran boyutuna, 12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemciye, 16 GB RAM'e sahip. Bilgisayar, sepette %25 indirim fırsatıyla 42.665,00 TL'den 31.998,75 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hoover NDEH 10A2TSBE-17 Kurutma Makinesi

Hoover kurutma makinesi, 10 kg taşıma kapasitesine ve 9 farklı bakım programına sahip. Cihaz, sepette %10 indirim fırsatıyla 13.796,10 TL’ye düşüyor.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Pad Pro

12,1 inç 120 hz 2.5K ekranlı Xiaomi Redmi Pad Pro, elektronikte fırsatlar kapsamında 10.799,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Elektronikte daha fazla indirimi görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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