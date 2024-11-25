Efsane Cuma İndirimleri Hepsiburada'da bugün itibari ile başladı. Bu fırsatlardan yararlanmak için indirimli ürünleri listelediğimiz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bugün başlayan ve 29 Kasım’a kadar devam edecek olan Efsane Cuma İndirimlerinde, elektronikten kozmetiğe birbirinden farklı kategorilerdeki ürünler sizleri bekliyor.

İhtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla almak ve tüm indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya, Hepsiburada Premium üyesi değilseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

''Bu içerik 25.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İşte Efsane Cuma İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:

Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:

Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici

7 farklı başlıkla yüzünüzdeki tüyleri ve saçlarınızı şekillendirmenize olanak sağlayan Philips saç sakal şekillendirici Hepsiburada'da 639,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP Victus Gaming 15 Bilgisayar

HP Victus Gaming 15 Bilgisayar, 15.6" ekran boyutuna, 12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemciye, 16 GB RAM'e sahip. Bilgisayar, sepette %25 indirim fırsatıyla 42.665,00 TL'den 31.998,75 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Casper Excalibur M.E238FIF-D Monitör

200 Hz yenileme hızı, Fast IPS paneli, 1 ms tepki süresi ve 23.8" ekranıyla oyunseverlerin özellikle tercihi olan Casper Monitör, Hepsiburada'da 5.123,75 TL'den sepette 3.842,81 TL'ye düşüyor.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI Vigor GK30 TR Oyuncu Klavye

Mekanik benzetimli, 3 parçadan oluşan pistonlu anahtarları ile 12 milyonu aşan tuş basma ömrüne sahip MSI klavye, 1.999,99 TL yerine 1.598,99 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi

Magnifica Evo, 13 ayara sahip bir çelik öğütücüye sahip. Taze çekilmiş çekirdeklerden 7 adete kadar kahve hazırlayabilen bu ürün, 18.999,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech G G102 LIGHTSYNC RGB Aydınlatmalı 8.000 DPI Kablolu Oyuncu Mouse

200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyeti ile ön plana çıkan Logitech G102, şu an 599,02TL.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple iPhone 16 Pro

500 TL kupon fırsatına sahip iPhone 16 Pro, 82.948,80 TL'den 80.999,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

3'ü 1 arada Philips dikey süpürge sayesinde kirleri %99,7 oranında yok edebilirsiniz. Süpürgenin fiyatı şu an 13.699,00 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Matepad 11.5S Papermatte Edition Tablet

Hafif yapısı ile kullanım kolaylığı sağlayan Huawei Matepad 11.5S Papermatte, sepette 14.999,00 TL'ye düşmüş durumda. Ayrıca 1000 TL ve üzeri Huawei ürünlerinde tüm indirimlere ek 500 TL indirim var.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Freebuds Se 2

40 saat pil ömrü ve toza ve suya karşı dayanıklılığı ile dikkat çeken Huawei Freebuds Se 2, sepette 1.049,00 TL'den 799,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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