ElevenLabs Duyurdu: Marvel Efsanesi Stan Lee'nin Sesi Yapay Zekâyla Sonsuza Kadar Yaşayacak

Marvel evreninin mimarlarından Stan Lee, yapay zekâ teknolojileri sayesinde dijital dünyada yeniden hayat buluyor. ElevenLabs, Stan Lee'nin sesini ve görüntüsünü platformuna taşıyan yeni iş birliğini duyurdu.

Deniz Şen

ElevenLabs, Stan Lee Universe ile yaptığı ortaklık kapsamında ünlü çizgi roman yazarının dijital kimliğini platformuna entegre ettiğini açıkladı. Şirket, Stan Lee'nin ses modelini kullanıcıların erişimine açarken, dijital görüntüsünün de çeşitli içeriklerde kullanılabileceğini belirtti.

2018 yılında hayatını kaybeden Stan Lee, Marvel tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni proje sayesinde hayranlar, Lee'nin yapay zekâ ile yeniden oluşturulan sesini dinleyebilecek ve belirli içeriklerde dijital görünümüyle karşılaşabilecek.

Stan Lee'nin sesi, ElevenLabs'in 'Iconic Voices' kataloğuna eklendi.

Profesyonel ses kayıtları kullanılarak geliştirilen model, Lee'nin kendine özgü anlatım tarzını ve ses tonunu mümkün olduğunca korumayı hedefliyor. Bu ses modeli aynı zamanda Eleven Reader uygulamasında da kullanılabilecek. Kullanıcılar çeşitli metinleri Stan Lee'nin yapay zekâ ile oluşturulan sesiyle dinleme imkânı elde edecek.

Dijital görüntüsü de içerik üretim araçlarına geliyor

İş birliği yalnızca ses teknolojileriyle sınırlı kalmıyor. ElevenLabs, Stan Lee'nin dijital görüntüsünü de içerik üretim araçlarına entegre edeceğini açıkladı. Böylece kullanıcılar belirli kurallar çerçevesinde Stan Lee temalı görseller ve kısa cameo içerikleri oluşturabilecek. Ticari kullanımlar ise lisans süreçlerine tabi olacak.

Stan Lee'nin seslendireceği kitaplar yayımlanacak

ElevenLabs'in duyurduğu bir diğer yenilik ise 'Stan Lee Book Club' programı oldu. Program kapsamında kamu malı hâline gelmiş klasik eserler, Stan Lee'nin yapay zekâ ile oluşturulan sesiyle seslendirilecek.

İlk kitabın Robert Louis Stevenson'ın ünlü eseri Treasure Island olacağı belirtilirken, önümüzdeki bir yıl boyunca her ay yeni bir kitabın yayımlanacağı açıklandı.

