ElevenLabs, telif hakkı problemi olmadan ticari amaçlarla kullanılabilecek müzik oluşturmayı sağlayan Eleven Music hizmetini duyurdu. Sadece metin komutlarıyla birkaç dakikada istediğiniz şarkıyı oluşturabiliyorsunuz.

ElevenLabs, metinden ses oluşturma ve yapay zekâ ses üretimi konusunda dünyanın en önde gelen platformlarından biriydi. Şimdi ise şirket, özellikle müzik ile ilgilenen kullanıcılarını çok sevindirecek bir hamleyle karşımıza çıktı. Eleven Music ismi verilen yeni hizmetini resmen duyurdu.

Eleven Music hizmeti, ticari kullanıma uygun yapay zekâyla üretilmiş şarkılar oluşturmaya yarayacak. Yani telif hakkı problemi diye bir şey olmayacak, istediğiniz müziği oluşturup herhangi bir sorun yaşamadan kullanabileceksiniz.

Metin komutları yoluyla hızlıca müzik oluşturulabilecek

Eleven Music hizmeti, komut tabanlı bir servis olarak karşımıza çıkıyor. Yani direkt olarak nasıl bir müzik istediğinizi metin olarak yazıyorsunuz, yapay zekâ da kısa sürede istediğiniz tarzda müziği sizin için oluşturabiliyor. Örnek bir prompt verecek olursak “60’lı yıllar tarzında, cuma akşamı rahatlamayı sağlayacak iyi sözlere sahip bir müzik oluştur” dediğinizde kısa sürede telif problemi olmayan sözlere de sahip bir müzik oluşturabiliyor. Gelen bilgilere göre modelin şarkıyı oluşturması yalnızca birkaç dakika sürüyormuş.

Eleven Music hizmetine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. ElevenLabs’in ücretsiz versiyonunda 11 dakikalık sınırlı kullanımla bedavaya hizmeti denemeniz mümkün. Ancak uzun süreli kullanım istiyorsanız şirketin 5 dolar ila 330 dolar arasında değişen ücretli aboneliklerine ihtiyacınız var.

Bu tarz bir hizmetin oyunlar, filmler, video içerikleri ve uygulamalarda kullanılabileceği belirtilmiş. Hatta bir süredir bazı müşteriler tarafından da bu alanlarda test ediliyormuş. Yapay zekânın sanat tarafında tartışmalı bir konu olduğunu biliyoruz. Birçok kişi, kullanılmasına karşı çıkıyor. Bu tarz telif hakkı olmayan bir platform, müzik sektöründeki insanların ciddi tepkisini çekebilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.