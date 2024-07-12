Elon Musk, Avrupa Birliği hakkında ciddi suçlamalarda bulundu. Musk, Avrupa Komisyonu'nun X'e gönderileri sessizce sansürlemeleri için yasa dışı gizli bir anlaşma önerdiğini öne sürdü.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan X, bugün Avrupa Birliği’nden gelen kararlarla sarsılmıştı. AB, şirketin mavi tikinin aldatıcı olduğunu ve yasalarına aykırı olduğunu duyurmuştu. Ayrıca şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmediğini de belirtmişti.

Konu hâlâ sıcakken X’in sahibi Elon Musk’tan bir açıklama geldi. Musk, yetkililerin kararıyla ilgili bir şey demedi ancak AB’ye ciddi suçlamalar yöneltti.

Musk'ın iddiasına göre Avrupa Birliği, X'e sansür uygulaması için gizli bir anlaşma teklif etmiş

Elon Musk’ın iddiasına göre Avrupa Komisyonu X’e yasa dışı bir anlaşma önermiş. Buna göre AB, kendilerinden konuşma özgürlüğünü sansürlemelerini istemiş ve bunu hiç kimseye söylememelerini talep etmiş. Musk, X’in bunu kabul etmediğini ancak diğer platformların ettiğini söylüyor. Açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Avrupa Komisyonu X’e yasa dışı gizli bir anlaşma teklif etti. Eğer kimseye söylemeden konuşmaları sansürlersek ceza vermeyeceklerini söylediler. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X etmedi.”

Musk’ın yaptığı açıklama, AB’nin X hakkındaki kararlarının ardından geliyor. İddiaların ne kadar doğru olduğu konusunda bir bilgi yok. İlerleyen dönemde bu suçlama hakkında neler yaşanacağını göreceğiz.