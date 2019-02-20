Elon Musk: Bitcoin, Kağıt Paradan Çok Daha İyi

Elon Musk, kripto paraların geleneksel paralara daha gelişmiş bir alternatif sunduğunu düşünüyor.

Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, 19 Şubat’ta yatırım firması ARK Invest ile röportaj yaptığı bir podcast’e katıldı. Musk genel olarak şirketlerinin geleceğinden bahsettti ve kripto para hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Musk, Bitcoin’in yapısını “oldukça dahiyane” olarak tanımlarken, “(kripto) para kontrollerini aşıyor… Kağıt para gidiyor. Ve kripto, değer aktarımı için bir parça kağıttan çok daha iyi, bu kesin.” diye ekledi.

Musk ayrıca şirketlerinin kripto kullanmaya başlamasına engel olan endüstri şartlarından da bahsetti.

Kripto paraların olumsuz yönlerinden söz ederken cüzdanları korumak için harcanan elektriği ve hesaplama gücünü kayıp olarak gördüğünü belirten Musk, “sürdürülebilir enerji için çalışan Tesla’nın kaynaklarını kriptoya harcamasına” pek sıcak bakmıyor. Musk, Bitcoin üretmek için gereken enerjinin çok fazla olduğuna inanıyor.

Elon Musk daha önce de kripto paralara yönelik ilgisini belli etmişti. Musk, Ekim ayında kripto para aldığı yönünde tweet atmıştı. Çeşitli dolandırıcılar da Twitter’da Musk’ın adını kullanarak kripto para hırsızlığı yapmıştı.