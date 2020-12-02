Elon Musk: İnsanlar 4 ya da 6 Yıl İçinde Mars'a İnecek

Mars planlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Elon Musk, 2 yıl içinde yeni bir insansız araç gönderebileceklerini, insanların 4 ya da 6 yıl içinde de Mars'a iniş yapacağını söyledi.

ABD merkezli bir uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, salı günü (dün) Avrupalı bir medya devi olan Axel Springer’den ödül aldı ve söz konusu ödül konuşması sırasında SpaceX’in Kızıl Gezegen Mars ile ilgili planları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki yaklaşık 6 yıl içinde insanların Mars’a ayak basacağından oldukça emin olduğunu ifade eden Musk, zaman tahmini Dünya ile Mars’ın yörünge verilerine dayanarak yaptığını ifade ediyor.

Elon Musk, 2 yıl sonra Mars'a yeni bir insansız uzay aracı göndermeyi planlıyor

Bilmeyenler için; Dünya ile Mars, Güneş’in etrafındaki elips şeklindeki yörüngelerinde aynı yönge fakat farklı hızlarda ilerliyor. İki gezegen, her 720 günde (26 ay) bir, birbirlerine en yakın oldukları konuma geliyor. Elon Musk, bu bilgiden yola çıkarak SpaceX’in yaklaşık iki yıl sonra Mars’a insansız bir uzay aracı gönderebileceğini, ayrıca sürpriz bir şekilde insanların Mars’a 6 yerine 4 yıl sonra gidebileceğini dile getirdi.

Musk, insanların Mars’ın yörüngesine ilk yolculuğunun ne zaman olacağına yönelik soruya “Muhtemelen iki veya üç yıl” cevabını verirken, buna karşın asıl hedefinin birçok insanın Mars’a gitmesini ve orada hayatını devam ettirmesini sağlayacak teknolojiyi geliştirmek olduğunu ifade etti.