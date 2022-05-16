Elon Musk, bir süre önce eleştirdiği Netflix'i bu kez övdü. Şirketin geçtiğimiz günlerde yaptığı politika değişikliği ile ilgili bir makaleyi yanıtlayan Musk, "Netflix'ten iyi hamle" ifadelerini kullandı. Peki Elon Musk, Netflix'in hangi hamlesini beğendi?

Yaptığı her açıklamayla olay olan milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez de Netflix'le ilgili bir açıklamada bulundu. Aslında geçtiğimiz dönemlerde Netflix'le ilgili konuşan ve "Uyanmış zihin virüsü Netflix’i izlenemez hale getiriyor.” şeklinde oldukça sert bir açıklama yapan Musk, bu kez dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformuna bir konuda destek verdi.

Hatırlayanlarınız olacaktır; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Netflix'in çalışanlar için politika değişikliğine gittiğinden bahsetmiştik. Platform tarafından yapılan açıklamalarda oldukça dikkat çeken bir açıklamaya yer verilmiş ve şöyle söylenmişti: Zararlı olduğunu düşündüğünüz başlıklar üzerinde çalışmanız gerekebilir. İçerik genişliğimizi desteklemekte zorlanıyorsanız, Netflix sizin için en iyi yer olmayabilir.

Elon Musk, Netflix'in bu yaklaşımını destekliyor

Elon Musk, Netflix'in politika değişikliğinin anlatıldığı The Wall Street Journal'ın (WSJ) makalesinin paylaşıldığı bir gönderinin altına cevap yazdı. Milyarder iş insanı, bu cevapta "Good move Netflix", yani "Netflix'ten iyi hamle" ifadelerini kullanmıştı. İşte Elon Musk'ın Twitter'daki o paylaşımı;

Elon Musk, Netflix'in politika yeniliklerindeki hangi kararı desteklediğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak WSJ'nin makalesinin başlığı, az önce bahsettiğimiz "İçerik genişliğimizi desteklemekte zorlanıyorsanız, Netflix sizin için en iyi yer olmayabilir." açıklamasına atıfta bulunuyordu. Haliyle desteklenen görüşün bu yaklaşım olduğu düşünülüyor...