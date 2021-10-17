Elon Musk, CEO'su olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği 'Starlink' uydu ağı sistemleri aracılığıyla uçaklara hızlı kablosuz internet hizmeti sunmak istiyor. Binden fazla uydudan oluşan Starlink'in bu hizmeti sağlaması için onay bekleyen şirket, ABD Havayolları ile görüşmelerini sürdürüyor.

Yaptığı sıra dışı yatırımlar ve uzaya olan takıntısı ile tanınan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, şimdi de bir başka yeniliği kafasına koymuş gibi duruyor. SpaceX şirketinin CEO’su olan Musk; Starlink geniş bant uydu ağı ile yolcu uçaklarına internet erişimi sağlamak istediğini duyurdu.

SpaceX’in dünyanın her bir köşesindeki tüketicilere yüksek hızlı bağlantı sağlayan internet ağı Starlink projesi kapsamında şu ana kadar bin 740 adet Starlink uydusu yörüngeye gönderilmiş durumda. Starlink internet hizmetinin; 99 dolar, yani yaklaşık olarak 900 TL karşılığında dünya genelinde beta testlerine katılan 100 bini aşkın kullanıcısı bulunuyor.

SpaceX'in, ABD Havayolları ile yaptığı görüşmeler sürüyor

Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla SpaceX’in müşterilerine uçuş esnasında kablosuz internet sağlamak amacıyla ABD havayolları ile görüşme halinde olduğunu belirterek takipçilerinden, havayollarının onay vermesini istemelerini rica etti. Havayolları zaten halihazırda uydu geniş ağ bant sağlayıcılarıyla hizmet vermekte; ancak Dünya’ya çok daha yakın bir yörüngede olan Starlink uyduları ile yolcuların yolculuk esnasındaki internet hızlarının artması mümkün.

Geçtiğimiz aylarda beta testlerinin en fazla sayıda kişiye hizmet vermeleri sebebiyle Boeing 737, Airbus A320 ve Gulfstream uçaklarında yapıldığını kaydeden Musk; genelde belli bir ücret ödenmesi gereken uçak içi kablosuz internet ağı hizmetinin yolculara ne kadara patlayacağına dair ise herhangi bir şey söylemedi. SpaceX’in Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller da daha önce yapmış olduğu açıklamalarda şirketin Starlink kablosuz internet hizmeti için birkaç havayolu firması ile görüşme halinde olduğunu belirterek, ellerinde gelişim aşamasında olan bir havacılık ürünü olduğunu aktarmıştı.

Starlink uydularını araba, kamyon, kargo gemisi ve uçaklarda kullanmak üzere onay almak isteyen SpaceX, geçtiğimiz mart ayında Federal İletişim Kurulu’na başvurmuştu.