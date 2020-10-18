Bilim İnsanları, Venüs'ün Atmosferinde Bu Kez de 'Glisin' Ke

Bilim insanları, geçtiğimiz ay atmosferinde fosfin keşfedilen Venüs'te bu kez de yaşamın yapı taşlarından biri olan glisin amino asidini keşfetti. Bu keşfin, Venüs'te yaşamın varlığına dair sağlam bir kanıt olmasa da bir ipucu olduğuna inanılıyor.

Son dönemlerin en popüler gezegeni hiç şüphesiz Venüs. Öyle ki daha geçtiğimiz ay bilim insanları, gezegenin üst atmosferinde yaşamın belirtilerinden olan fosfin maddesini bulmuştu. Bu fosfin keşfinin ne anlama geldiği hâlâ belirsizliğini korurken, bu kez gezegenin atmosferinde yaşamın varlığına işaret edebilecek belirli bir tür amino asit keşfedildi.

Medyada yer alan bilgilere göre amino asit olan glisin, genetik kodda bulunan amino asitlerin en basiti. Bilim insanları, amino asitlerin 'yaşam belirtisi' olmasa da yaşamın yapı taşlarından birini oluşturduğunu söylüyor. Amino asitlerin Dünya'da ortaya çıkan ilk organik moleküllerden bazıları olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Venüs'ün üst atmosferi, Dünya'nın milyarlarca yıl önce geçtiği biyolojik düzenden geçiyor olabilir:

Bildirilene göre araştırmacılar, Venüs’ün atmosferindeki glisini, Atakama Büyük Milimetre/Milimetre Altı Teleskop Dizisi’ni (ALMA) kullanarak spektroskopi yoluyla keşfetti. Araştırmanın yazarları, amino asidin Venüs atmosferindeki tespitinin, gezegenin atmosferindeki prebiyotik moleküllerin oluşum mekanizmalarını anlamanın anahtarlarından biri olabileceğini savunuyor.

Konu hakkında makalede "Venüs'ün üst atmosferi, Dünya'nın milyarlarca yıl önce geçtiği biyolojik düzenin neredeyse aynısından geçiyor olabilir" ifadesini kullanan yazarlar ayrıca, glisinin Venüs atmosferindeki keşfinin "yaşamın varlığına dair bir ipucu olduğunu ancak sağlam bir kanıt olmadığını" belirtti.

Bu konuda ise "Venüs atmosferindeki glisin tespiti, gezegenin atmosferinde bir yaşam formunun varlığına işaret edebilir çünkü amino asit, proteinin yapı taşıdır. Venüs biyolojik evrimin birincil aşamasından geçiyor olabilir" ifadesi kullanıldı.

Araştırmacılar, bulgularının gezegenin "yüzeyinden ve bulutundan" örneklerin toplanacağı bir görevle doğrulanabileceğini düşünüyor. Venüs'ün atmosferinde yaşam varlığı henüz doğrulanmadı ancak günün birinde, henüz erken aşamada da olsa gezegende yaşamın varlığı kanıtlanabilir.