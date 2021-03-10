Tesla hisselerinde yaşanan yüzde 20'lik yükseliş, Elon Musk'a 25 milyar dolar kazandırdı. Bu kazanç, Elon Musk'ı bir süre önce kaybettiği dünyanın en zengin insanı unvanına da yakınlaştırdı. Şu sıralar Jeff Bezos ile Elon Musk arasındaki mal varlığı farkı, yalnızca 6 milyar dolar.

Birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Elon Musk'ın Tesla hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle bir haftada 27 milyar dolar kaybettiğini aktarmıştık. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte ibreler tersine döndü ve Elon Musk, kaybettiği parayı büyük oranda amorti etti. Geçtiğimiz iki günde çok sert bir yükseliş yaşayan Tesla hisselerinin yüzde 20 civarında yükselmesi, Elon Musk'ın bir haftada kaybettiği parayı iki gün içerisinde yeniden kazanmasına yol açtı. Yaşanan yükseliş, Elon Musk'a 25 milyar dolar kazandırdı.

Aslına bakacak olursak teknoloji şirketleri, şubat ayının ortası itibarıyla kan kaybetmeye başlamış, Tesla da bu durumdan nasibini almıştı. Böylesi bir durum yaşanmasının nedeni ise tahvil getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların hisse senetlerinden uzaklaşmasıydı. Ancak tahvil getirilerinin düşmeye başlaması nedeniyle yeniden hisse senetlerine dönen yatırımcılar, başta Tesla olmak üzere teknolojiyle ilgili şirketlerinin hisse senetlerini yükselttiler.

Tesla hisselerinin yükselişi, Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki mal varlığı farkını da kapattı

Yukarıdaki görsel, Tesla hissesi fiyatlarının haftalık periyotlardaki değişimini göstermektedir.

Tesla hisselerinde yaşanan yüzde 20'lik yükseliş, Bloomberg'in "Milyarderler Endeksi"ndeki verileri de doğrudan etkiledi. Son verilere göre Elon Musk, bir süre önce Jeff Bezos'a devrettiği dünyanın en zengin insanı unvanını geri almaya çok yakın. Zira Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Jeff Bezos'un mal varlığı, şu an için 180 milyar dolarken, Elon Musk'ınki ise 174 milyar dolar seviyelerinde. Yalnız, Elon Musk'ın 25 milyar dolar kazandığı süreçte Jeff Bezos'un yalnızca 5.95 milyar dolar kazandığını da belirtmeden geçmeyelim.

Bu arada; Tesla yönetimi bir süre önce yaptığı açıklamalarla, 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yapıldığını duyurmuştu. Ayrıca Tesla'nın ilerleyen süreçte Bitcoin ile ödeme alacağı da ifade ediliyordu. Haliyle Tesla'nın hisse senedi fiyatlarının Bitcoin'le de bağıntılı olduğunu söylemek mümkün. Bir süredir düşüşe geçmiş olsa da özellikle de son iki gündür yükseliş trendine giren Bitcoin, Elon Musk'ı birkaç gün içerisinde yeniden dünyanın en zengin insanı yapabilir.