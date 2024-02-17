Dünyanın en büyük ekonomileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklanan veriler sonrası sıralamada değişiklikler oldu. Ayrıca Türkiye'nin sıralaması da tahmin edilen şekilde geldi. Gelecek yıllarda Türkiye'nin konumu hakkında IMF'nin bazı tahminleri de var.

Her yıl IMF’nin dünyanın en büyük ekonomilerini açıkladığı listesi bu yıl sürprizlerle geldi.

Sıralamanın belirli bir sıradanlığı vardı. Özellikle ilk 5, yer değiştirme konusunda oldukça rutindi. Ancak bu yılki veriler farklı.

Öncelikle dünyanın en büyük ekonomileri listesindeki ilk 20'ye bakalım:

ABD - 27,974 trilyon dolar Çin - 18,566 trilyon dolar Almanya - 4,730 trilyon dolar Japonya - 4,291 trilyon dolar Hindistan - 4,112 trilyon dolar Birleşik Krallık - 3,592 trilyon dolar Fransa - 3,182 trilyon dolar İtalya - 2,280 trilyon dolar Brezilya - 2,272 trilyon dolar Kanada - 2,242 trilyon dolar Meksika - 1,992 trilyon dolar Rusya - 1,924 trilyon dolar Güney Kore - 1,784 trilyon dolar Avustralya - 1,696 trilyon dolar İspanya - 1,685 trilyon dolar Endonezya - 1,541 trilyon dolar Türkiye - 1,340 trilyon dolar Hollanda - 1,167 trilyon dolar Suudi Arabistan - 1,112 trilyon dolar İsviçre - 977,95 milyar dolar

Listede elbette göze ilk çarpan, Japonya'nın sıralaması oldu.

Japonya, yerini Almanya’ya kaptırdı.

Japonya ekonomisi, 2023 yılının sonunda yıllık olarak %0,4 daraldı. Zaten üçüncü çeyrekte de %3,3 daralmıştı. Bunların sonucunda da Japonya, kesin olarak resesyona girdi. Dolayısıyla 3. sıradaki yerini kaptırdı.

Uzun süredir sıralamadaki yerini koruyan Japonya’nın gerilemesi elbette ses getirdi. Düzelir mi, yerini geri alır mı sorularına cevap vermek zor olsa da ilk çeyrek için tahminler var. Örneğin Çin’den gelen taleplerin düşmesi ve özellikle Toyota’daki üretimin durması, ilk çeyrekte Japonya’nın kendini toparlamasının zor olduğunu gösteriyor.

Resesyona giren tek ülke Japonya değil. İngiltere ekonomisi de 2023 yılında daralma yaşadı.

2023 yılının 4. çeyreğinde %0,3 daralma ile teknik olarak resesyona giren İngiltere’nin bu daralmasına sebep olarak hizmet sektörünün gerilemesi, inşaat üretiminin düşmesi ve ihracatın azalması gösterildi.

Maliye bakanı Hunt, bunun geçici bir süreç olduğunu söylese de durumun ne seviyede olduğu açıklanan çeyrek sonrası anlaşılacak gibi duruyor.

Türkiye ne durumda?

Türkiye, Dünyanın En Büyük Ekonomileri Listesi'nde 2022 yılında 19. sıradayken 2023 yılında 17. sırada yer aldı.

IMF’nin raporları tamamlanmadığı için TÜİK verilerine bakalım. Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası, 1 trilyon 75 milyar 731 milyon dolar olarak açıklandı. Ayrıca IMF, Türkiye’nin reel millî gelirinin 2024 yılında %3,1 büyüyeceğini de tahmin ediyor.

Türkiye’nin gelir kaynakları tek alanda değil.

Türkiye; turizm, inşaat, tarım, tekstil, sanayi, enerji ve dış ticaret gibi birçok sektörün katkısıyla gelirini kazanıyor. Fakat iş gücü büyüklükleri elbette farklı.

TÜİK verilerine göre sektörel iş gücü dağılımında istihdam edilenlerin %57,4’ü hizmet, %14,9’u tarım ve %6,3’ü inşaat sektöründe yer alıyor.

Gelecek sıralamada büyük oynamalar olmasa da çarpıcı ‘yerinden etmeler’ bekleniyor.

İngiltere’nin resesyona girmesi ile sırasında değişiklik olur mu, olursa ne kadar bir oynama olur tahmin edilemiyor. Fakat gelir seviyesinde büyük düşüş de bekleniyor. Japonya’nın şu anki para politikasında zorlanmalar olacaktır ama bir anda bir sıra daha düşmesi beklenmiyor.

Yakın gelecek olmasa da bundan 25 yıl sonrası için tahminler yapan bir yatırım bankası var: Goldman Sachs. Ona göre ilerleyen yıllarda Çin, en büyük dünya ekonomisine sahip olacak. Asıl ilginç kısım ise ABD’nin 1.liği kaptırması değil, iki sıra birden gerilemesi. Yine bu tahminlere göre Çin’den sonra Hindistan, ve 3. sırada ise günümüz 1.si ABD yer alacak. Türkiye ise 20. sıraya gerileyecek.

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