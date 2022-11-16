YouTube'da bireysel olarak en çok aboneye sahip olan YouTuber yıllar sonra ilk kez değişti. PewDiePie'ın tahtını MrBeast aldı.

YouTube dünyasının son yıllardaki en hızlı yükselen isimlerinden MrBeast, bugün tarihi bir başarıya daha imza attı. Özellikle yüksek bütçeli içerikleriyle tanınan, Squid Game’i gerçek hayata da uyarlayan içerik üretici, bireysel kategoride en fazla aboneye sahip YouTuber oldu.

MrBeast, uzun süredir bu konuda YouTube’un lideri olan PewDiePie’ı tahtından etti. MrBeast’in abone sayısı, sadece son 1 günde neredeyse 160 bin artarak o anda 111 milyon 846 bin 79 olan rekor sayıyı geçti.

MrBeast’in abone sayısında PewDiePie’ı tahtından ettiği o anlar:

Yine de PewDiePie’dan daha az izlendi:

MrBeast, abone sayısında yeni rekora imza atsa da PewDiePie’ın izlenme sayısına yaklaşamadı. Yıllardır içerik üreten PewDiePie, bugüne kadar 28 milyarı aşkın izlenme alırken MrBeast, henüz 18 milyar seviyelerinde bulunuyor.

MrBeast’in abone sayısı artmaya devam ediyor:

15 Kasım tarihi itibarıyla YouTube’un yeni lideri olan MrBeast’in abone sayısı, 16 Kasım TSİ 14.30 itibarıyla 112 milyonu aştı.