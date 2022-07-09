Daha önce yaptığı yapay zeka destekli Iron Man zırhı ve rapçi robot ile tanınan Türk YouTuber Tolga Özuygur, bu seferki videosunda karşımıza gerçekten de sadece ‘layık’ olanların kaldırabildiği bir Thor’un çekici ile çıkıyor.

Türkiye’de dünya standartlarında video çeken ve gerçekten ünlü olan az YouTuber var, Tolga Özuygur da bu azınlığa dahil. Kendisinin çektiği videolardan daha önce de bahsetmiştik. İnanılmaz derecede büyük emekler verdiği projelerinin en dikkat çekenlerinden biri de rapçi robottu. Üstelik E-Bliss öyle sıradan bir robot da değildi ve şarkıcılığa bile soyunmuştu.

Tolga'nın çılgın projelerinden bir diğeri de Marvel hayranlarında büyük bir merak uyandıran Iron Man zırhıydı. Tolga Özuygur, bu kez de Marvel evreninden aşina olduğumuz Thor'un çekicini yapmak için kolları sıvamış. Hayranlarının da çok iyi bileceği gibi Thor'un çekici Mjolnir'i yalnızca 'layık' olanlar kaldırabiliyordu. Başarılı YouTuber Tolga Özuygur'un yapmış olduğu çekiç de tam olarak Mjolnir ile benzer şekilde bir başkası tarafından kaldırılamıyor.

Sadece tek bir kişi kaldırabiliyor!

Tolga Özuygur’un tasarladığı bu Thor’un çekicini sadece ‘layık’ olanların kaldırabildiği kısım işin tabii ki şaka kısmı. Şu anda Thor’un çekicini sadece Tolga’nın kendisi kaldırabiliyor, sebebi ise eline taktırdığı RFID implantı. Videoda da görebileceğiniz gibi Thor’un çekici Mjolnir’in içine elektromanyetik bir kilit düzeneği kuruyor. Bu sayede sadece RFID implanta sahip olanlar Thor’un çekicini kaldırabiliyorlar.

Tolga’nın bu güzel projesi için Disney Plus Türkiye de yeni çıkan Thor: Love and Thunder’ın ön gösterimine Tolga’yı davet etmiş. Videonun ilerleyen kısımlarında Mjolnir’i kaldırmaya çalışanları izleyebilirsiniz.

Yani gerçek hayatta inşa edilmiş bu Thor’un çekicini kaldırmaya ‘layık’ olmak için yapmanız gereken şey elinize bir RFID implant taktırmak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Tolga Özuygur'un dokunduğu yüzeyi çarpan eldivenini denediğimiz videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: