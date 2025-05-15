Antalya'da bulunan bir Rus turistin çalınan Apple Watch'unu Bul sayesinde bulması sosyal medyada gündem oldu. Peki Apple'ın Bul teknolojisi nasıl çalışıyor? Bunun Google'daki alternatifi ne?

Bugün ana akım medyada servis edilen bir haber, özellikle de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Antalya'da bulunan bir Rus turist, sahilde akıllı saatini unutmuş, olayı fark ettiğinde ise cihazı yerinde bulamamıştı. Bunun üzerine Apple'ın Bul hizmetinden yardım alan ve kolluk kuvvetlerine başvuru yapan turist, birkaç saat içerisinde saatini çalan kişiyi yakalatmayı başardı.

Açık konuşmak gerekirse Apple Bul teknolojisi, artık oldukça eskidi. İnsanlar, bundan 10 yıl kadar önce bile aynı teknolojiden faydalanarak çalınan veya kaybolan ürünlerini kolayca buluyorlardı. Webtekno olarak, bu teknolojinin nasıl çalıştığını sizlere aktarmak istedik. Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

Apple'ın Aygıtımı Bul özelliği cihazlarımızı nasıl buluyor?

Apple'ın Bul teknolojisi, ana akım medyanın aktardığı gibi GPRS verisiyle çalışmıyor. Burada Bul dediğimiz teknolojisinin kendisi, aslında tüm Apple ürünlerini içine alan bir ağdan ibaret. Milyonlarca Apple ürünü, internet erişimi olmasa bile birbirleri arasında sinyaller gönderiyorlar. İşte bu sayede cihazların konumu takip ediliyor.

Üstelik olay bundan ibaret değil. iPhone 11 itibarıyla hayatımıza giren U1 isimli çip, Bluetooth gibi teknolojilerden çok daha fazlasını sağlıyor. Mesela Bluetooth tabanlı bir bul hizmeti, yaklaşık konum veriyor. U1 çipi ise nokta atışı konum veriyor. "2 metre sağında, 1 metre aşağında" gibi yönlendirmeler yapılmasını mümkün kılan U1, bu sayede evde kaybettiğiniz bir AirPods Pro'yu bile anında bulmanızı sağlıyor.

Apple'ın Bul özelliği nasıl aktif edilir?

Eğer bir iPhone veya iPad için Apple Bul'u aktif edecekseniz Ayarlar bölümüne girmeniz ve en üst kısımda yer alan isminize dokunmanız gerekiyor. Burada yer alan Bul bölümü üzerinden iPhone'umu Bul özelliğini açık hâle getirebilir, bir aile grubu oluşturabilirsiniz. Konumunuzu kimlerle paylaşacağınızı da yine bu bölümden ayarlayabilirsiniz.

AirPods, AirTag ve Apple Watch ürünleri için ekstra yapmanız gereken bir şey yoktur. Bu ürünleri bir iPhone ile eşleştirirseniz Bul hizmetini devreye almış olursunuz. Bu cihazları eşleştirdiğiniz iPhone üzerinden veya iCloud sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer Bul'da kayıtlı bir cihaz ile işiniz bittiyse bu cihazı silmeniz de mümkün.

Google da Apple'ın Bul'una benzer bir özellik sunuyor

Google, Apple'ın Bul hizmetine benzer şekilde "Cihazımı Bul" isimli bir hizmet sunuyor. Oturum açtığınız Android telefon, tablet ve Wear OS destekli akıllı saatler için kullanabileceğiniz bu servis de Bul'a çok benziyor. Cihaz internete bağlı olduğu takdirde konum takibi yapılabiliyor. Ayrıca Google da tıpkı Apple gibi "Cihazımı Bul Ağı" sayesinde Bluetooth ile konum takibini mümkün kılıyor. Ancak bu özellik henüz erken aşamada.

Google Cihazımı Bul nasıl aktif edilir?

Google'ın Cihazımı Bul hizmetinden yararlanmak için "Google Cihazımı Bul" isimli mobil uygulamayı Android telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Uygulamayı yükledikten sonra Google hesabına giriş yapıyorsunuz ve konum takibi yapmak istediğiniz cihazı tanımlıyorsunuz. Bunu diğer ürünler için de yapabilirsiniz.