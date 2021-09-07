Tüm Evde Aynı Hızı Alacağınız 10 Ağ Genişletici

Eviniz büyük ya da internet servis sağlayıcınız tarafından verilen modem yetersiz olabilir ve bu nedenle evin her köşesinde internet bağlantısına erişemiyor olabilirsiniz. Bu sorunun üstesinden gelmek için bir ağ genişletici kullanabilirsiniz. Her bütçeye uygun ağ genişletici modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Pek çok kullanıcı, internet servis sağlayıcılar tarafından temin edilen modemleri kullanıyor. Ancak bu modemler çoğu zaman onlarca hatta yüzlerce Mbps hız vaadeden internete erişmenizi sağlayamıyor çünkü evin bazı kısımlarına kablosuz internet sağlayacak kadar güçlü değiller. Maalesef bu sorunu yeni bir internet servis sağlayıcı ile anlaşarak değil, evinize bir ağ genişletici alarak aşabilirsiniz.

Model fark etmeksizin bir ağ genişletici aldığınız zaman bunu evin internet çekmeyen bir yerine takarsınız ve cihaz, var olan interneti tam kapasite olmasa bile en azından erişebileceğiniz bir düzeyde istediğiniz noktaya getirir. Burada kurulum detaylarından bahsettiğimiz bazı ağ genişletici modellerini listeledik ve her bütçeye uygun bu ürünlerin sundukları özelliklerden kısaca bahsettik.

Her bütçeye uygun ağ genişletici modelleri:

Ubiquiti Networks Kablosuz Ağ Genişletici

TP Link Archer Menzil Genişletici

Keenetic Air Ağ Genişletici

ZyXEL Mesafe Genişletici

Tenda A15 Kablosuz Ağ Genişletici

Dark Menzil Genişletici

Mercusys Menzil Genişletici

Everest Menzil Genişletici

TP Link Kolay Kurulumlu Ağ Genişletici

Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı

Dış alanlarda bile etkili menzil: Ubiquiti Networks Kablosuz Ağ Genişletici

16 Dbi anten gücü ile çalışan Ubiquiti Networks Kablosuz Ağ Genişletici, 5 GHz frekans ile geniş bir bağlantı ağı sunuyor. 150 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Firmanın iddiasına göre cihazın etki alanı yaklaşık 5 km, yani dış alanlarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Duvarları aşan sinyaller: TP Link Archer Menzil Genişletici

SPI Güvenlik Duvarları ve WPA2 şifreleme ile çevrimiçi güvenlik sağlayan TP Link Archer Menzil Genişletici, 5 GHz frekans ile geniş bir bağlantı ağı sunuyor. 9 Dbi anten gücü ve yüksek güçlü amplifikatörler ile çalışan cihaz, oldukça geniş bir alanda etkili kullanım sunuyor. Güçlü sinyalleri, arada birden çok duvar olsa bile etkili bir erişim imkanı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

4 antenli güç: Keenetic Air Ağ Genişletici

5 Dbi anten gücü ile çalışmasına rağmen sahip olduğu 4 tane anten ile tüm bu gücü etkin bir şekilde kullanan Keenetic Air Ağ Genişleticinin 300 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihaz, 5 GHz frekans ile geniş bir bağlantı ağı sunuyor. Cihaza kablosuz olarak bağlanabildiğiniz gibi ethernet kablosu ile de bağlanabilirsiniz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ev ve iş yerleri için ideal kullanım: ZyXEL Mesafe Genişletici

ZyXEL Mesafe Genişleticinin 300 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihaz aynı zamanda 2.4 GHz frekans ile geniş bir bağlantı ağı sunuyor. Bu frekans düşük gibi görünse bile ev ve iş yerlerinde standart kullanım için son derece ideal bir aralıktır. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek veri transfer hızı: Tenda A15 Kablosuz Ağ Genişletici

Tenda A15 Kablosuz Ağ Genişleticinin 750 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Veri transfer hızı ile rakiplerinin bir adım önüne geçen cihaz, 5 GHz frekans ile geniş bir bağlantı ağı sunuyor. Zorlu kurulum süreci gerektirmeyen tak çalıştır yapısı sayesinde her yerde kolayca kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

5 antenli güç: Dark Menzil Genişletici

300 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayan Dark Menzil Genişleticinin üzerinde tam 5 tane anten var. Bunun anlamı, kablosuz ağın tek bir baytının bile harcanmadan yakalanarak kullanılabiliyor olmasıdır. Cihazın frekans aralığı ise ev ve iş yeri için yeterli bir aralık olan 2.4 GHz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Etkili güvenlik şifrelemeleri: Mercusys Menzil Genişletici

WPA2, WPA, WPA-PSK ve WPA2-PSK şifreleme ile çevrimiçi güvenliğinizi sağlayan Mercusys Menzil Genişleticinin 300 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazın 2.4 GHz frekans aralığı ise ev ve iş yerlerindeki standart kullanım için ideal bir aralık değeri sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm cihazlarda başarılı performans: Everest Menzil Genişletici

Zorlu kurulum sürecine gerek kalmadan tak çalıştır yapısı ile dikkat çeken Everest Menzil Genişleticinin 300 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Tüm cihazlarda ve işletim sistemlerinde başarılı bir şekilde çalışan ağ genişleticinin frekans aralığı ise ev ve iş yeri için yeterli bir aralık olan 2.4 GHz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sinyal gücünü takip edin: TP Link Kolay Kurulumlu Ağ Genişletici

Üzerinde bulunan 5 aşamalı sinyal lambası sayesinde internet erişim gücünüzü anlık olarak takip edebileceğiniz TP Link Kolay Kurulumlu Ağ Genişleticinin 300 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Zorlu kurulum sürecine gerek kalmadan tak çalıştır yapısı ile herkes tarafından kolayca kullanılabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En popülerden ürünlerden: Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı

En çok tercih edilen ağ genişletici modellerden biri olan Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcının 300 Mbps veri transfer hızı sayesinde internet servis sağlayıcınızın sunduğu tüm ağı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Tak çalıştır yapısı sayesinde basit bir kurulumdan sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Cihazın frekans aralığı ise 2.4 GHz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Büyük evlerde ya da yetersiz modemler nedeniyle yaşanan internet erişim sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz ağ genişletici modellerini listeledik ve kısaca bu modellerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.