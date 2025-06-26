2025’in öne çıkan elektrikli süpürge modelleri, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Kablosuz, torbasız ve dikey tasarımlar farklı ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Motor gücünden filtre sistemine kadar birçok detayıyla her bütçeye hitap eden modelleri bir araya getirdik.

Elektrikli süpürgeler, günlük yaşamın vazgeçilmez yardımcılarından biri hâline geldi. Ancak piyasada o kadar çok model, teknoloji ve fiyat aralığı var ki, doğru süpürgeyi seçmek zaman zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Tam da bu yüzden, sizin için en güçlü performans sunan, kullanımı pratik ve farklı bütçelere hitap eden modelleri bir araya getirdik. “En iyi elektrikli süpürge tavsiyeleri”ni tüm detaylarıyla derlediğimiz bu listede; kablosuz modellerden torbasız seçeneklere, dikey süpürgelerden sessiz çalışanlara kadar her ihtiyaca uygun alternatifleri bulacaksınız.

Evi tertemiz yapacak bir süpürge arıyorsanız ama “Hangisini almalıyım?” sorusuyla boğuşuyorsanız, sizi çok iyi anlıyoruz. Çünkü teknolojisi ayrı, motor gücü ayrı, bir de başlık çeşitleri var derken seçim yapmak neredeyse küçük bir araştırma projesine dönüşüyor. Biz de bu kararsızlığı ortadan kaldırmak için, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden en iyi elektrikli süpürge tavsiyelerini bir araya getirdik. Kullanıcı dostu detayları ve pratik özellikleriyle öne çıkan modeller bu rehberde sizi bekliyor.

Elektrikli süpürge önerileri

Bosch BSG72212 Formula HygieneXx Elektrikli Süpürge

Philips 8000 Series Kablosuz Şarjlı Süpürge

Philips Aqua 3’ü 1 Arada Şarjlı Süpürge

Bosch Unlimited 7 Serie

Samsung VS20A9580VB Bespoke Jet AI Elite Şarjlı Dikey Süpürge

Roborock Dyad Pro Combo Islak-Kuru Şarjlı Süpürge

Dyson Gen5detect Kablosuz Süpürge

Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

Dyson V11 Advanced Kablosuz Süpürge

Bosch BSG72212 Formula HygieneXx Elektrikli Süpürge

Güç: 2 200 W motor (ayarlanabilir emiş gücü)

Hazne: Toz torbalı, XXL 5 L kapasite

Filtre: EPA/HEPA + AirClean II

Kablo uzunluğu: 10 m

Ses seviyesi: ~79–80 dB

Ağırlık: ~7,2 kg

Bosch BSG72212 Formula HygieneXx, Red Dot ödüllü tasarımı, güçlü 2 200 W motoru ve 5 litre XXL toz torbayla yüksek performans sunan bir klasik. Ayarlanabilir emiş gücü sayesinde halıdan sert zemine kolayca geçiş yapılabiliyor. EPA/HEPA filtre sistemi, alerjenleri etkili şekilde hapsederek hijyenli hava sağlıyor. Sensotouch yüzeyi ve otomatik kablo toplama fonksiyonuyla kullanımda kolaylık sunuyor. Büyük alanlarda sık sık boşaltma gerektirmeyenler için ideal ve sessizliğiyle dikkat çekiyor.

Philips 8000 Series Kablosuz Süpürge

Çalışma süresi: 80 dakikaya kadar (eco modda)

Hazne kapasitesi: 0,6 L

Şarj süresi: ~4,5 saat

Başlıklar: Aqua başlık (ıslak/kuru), TurboPet, aralık başlığı, dar ağızlı fırça

Temizleme modları: 3 kademeli güç ayarı

Filtreleme: 3 katmanlı HEPA filtre sistemi

Philips 8000 Series, kablosuz temizlikte yüksek performans sunan premium bir model. Aqua başlığı ile hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen süpürge, 80 dakikaya varan uzun çalışma süresiyle dikkat çekiyor. TurboPet başlığı özellikle evcil hayvan tüylerini etkili şekilde topluyor. Dijital ekranı sayesinde batarya durumu ve temizlik modu kolayca takip edilebiliyor. 10 yıl motor garantisi ise uzun ömürlü kullanımın teminatı. Şık tasarımıyla birlikte gelen lambader hediyesi de yaşam alanınıza estetik bir katkı sunuyor.

Philips Aqua 3’ü 1 Arada Süpürge

Çalışma süresi: 80 dakikaya kadar

Hazne kapasitesi: 0,6 L (toz) + su tankı

Şarj süresi: 5 saat

Başlıklar: Aqua ıslak/kuru başlık, TurboPet, aralık başlığı

Temizleme modları: 3 farklı emiş seviyesi

Filtre sistemi: HEPA 10 + yıkanabilir filtre

Philips’in 3’ü 1 arada yeni Aqua modeli, süpürme, paspaslama ve moplama işlevlerini tek gövdede birleştiriyor. Gelişmiş başlık teknolojisi sayesinde aynı anda hem toz alıyor hem de ıslak silme işlemi yapabiliyor. Mop özelliği, ahşap ve seramik zeminlerde maksimum verim sağlıyor. 80 dakikaya kadar süren pil ömrü ve TurboPet başlığı ise büyük alanlarda bile etkili temizlik sunuyor. Dijital ekranı, kullanıcıya kalan pil süresi ve temizlik modunu anlık olarak bildiriyor.

Bosch Unlimited 7 Serie

Çalışma süresi: 80 dakika (2 batarya ile toplam)

Hazne kapasitesi: 0,4 L

Şarj süresi: Hızlı şarj istasyonuyla 60 dakika

Başlıklar: Flex başlık, aralık başlığı, dar uç başlık

Temizleme modları: Eco, Turbo, Auto

Filtre sistemi: Yıkanabilir hijyen filtresi

Ekran: LED batarya göstergesi

Bosch Unlimited 7 Serie, çift bataryalı yapısı sayesinde kesintisiz temizlik için tasarlanmış üst düzey bir model. Flex başlığı sayesinde koltuk altı gibi zor noktalara eğilmeden ulaşmak mümkün. Hızlı şarj istasyonu sayesinde batarya 1 saatte doluyor. Bosch’un motor garantisi ve akıllı güç modları, kullanıcıya hem uzun ömürlü hem de verimli temizlik sağlıyor. LED ekran üzerinden batarya seviyesi rahatça izlenebiliyor. Kullanışlı aksesuarları ve gelişmiş ergonomisiyle üst düzey konfor sunuyor.

Samsung VS20A9580VB Bespoke Jet AI Elite Şarjlı Dikey Süpürge

Çalışma süresi: AI modda 60 dk / çift bataryayla toplam 100 dk

Hazne kapasitesi: 0,5 L (All‑in‑One Clean Station ile otomatik boşaltma)

Filtre: 5 katmanlı HEPA %99,99 partikül tutuşu

Ağırlık: Gövde 1,67 kg (toplam ~6 kg)

Ekran: LCD dijital ekran

Başlıklar: Jet Dual başlık (halı/sert yüzey), köşe-kir aparatları

Samsung Bespoke Jet AI Elite, yapay zeka destekli otomatik zemin algılama sistemiyle halı, paspas veya sert zemin fark etmeksizin ideal emiş seviyesini seçiyor. 210 AW güçlü HexaJet motor, AI modda 280 W’a kadar çıkabiliyor. All‑in‑One Clean Station™ sayesinde tek tuşla hazne boşaltılıyor ve toz akmıyor. 5‑katmanlı filtrelemesiyle %99,99 mikrodust tutuyor. LCD ekran üzerinden kalan süre ve mod bilgileri takip edilebiliyor. Moderne yakın tasarımı, LED aydınlatmalı başlığı ve çift bataryasıyla uzun temizlikler için üstün konfor sunuyor.

Roborock Dyad Pro Combo Islak-Kuru Şarjlı Süpürge

Çalışma süresi: 60 dakikaya kadar

Hazne: Ayrı temiz & kirli su tankı

Başlıklar: Ana başlık + el süpürgesi başlığı

Temizleme modları: Otomatik, max, eco

Filtre: Çok katmanlı filtreleme sistemi

Ağırlık: ~4,5 kg

Ekran: LED durum göstergesi

Roborock Dyad Pro Combo, ıslak ve kuru temizlikte devrim yaratan çift fonksiyonlu bir model. Ayrı su tankları sayesinde yüzeyleri temizlerken kirli suyu anında tahliye eder. Aynı zamanda el süpürgesine dönüşerek koltuk, perde ve ulaşılması zor alanlarda da kullanılabilir. Akıllı sensörleri sayesinde zemin kirliliğini algılayıp temizlik gücünü otomatik ayarlıyor. Otomatik fırça temizleme ve kurutma sistemi ise hijyenik ve zahmetsiz bakım sunuyor.

Dyson Gen5detect Kablosuz Süpürge

Çalışma süresi: 70 dakikaya kadar

Hazne kapasitesi: 0,77 L

Şarj süresi: ~4,5 saat

Başlıklar: Fluffy Optic™, Digital Motorbar™, aralık başlığı

Temizleme modları: Auto, Eco, Boost

Ekran: LCD ekran – gerçek zamanlı partikül algılama

Filtreleme: %99,99 bakteri ve virüs yakalama

Dyson Gen5detect, lazerli toz algılama sistemiyle zemindeki görünmeyen mikro tozları bile gün yüzüne çıkarıyor. HEPA filtre sistemi sayesinde yalnızca alerjenleri değil, aynı zamanda bakterileri ve bazı virüsleri de yakalıyor. Gelişmiş LCD ekranı, toz miktarını partikül boyutlarına göre analiz ederek temizlik performansını görselleştiriyor. Motorbar™ başlığı halılardaki kirleri sökerken, Fluffy Optic™ sert zeminlerde mükemmel temizlik sağlıyor. Dyson’ın en güçlü kablosuz modeli olarak öne çıkıyor.

Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

Çalışma süresi: 45 dakikaya kadar

Hazne kapasitesi: 0,5 L

Şarj süresi: ~4 saat

Başlıklar: Ana turbo fırça, dar ağız başlığı

Filtre sistemi: HEPA 10 filtre

Temizleme modları: 2 hız ayarı

Ağırlık: ~2,3 kg

Grundig VCP 3930, uygun fiyatlı ve sade tasarımıyla günlük kullanım için tasarlanmış bir model. 25,2V bataryası ile 45 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunar. Hafif yapısı ve çıkarılabilir bataryası sayesinde taşınabilirliği kolaydır. Turbo fırçalı başlık, halı ve sert zeminde etkili sonuç verirken HEPA filtresi ile havadaki tozları hapseder. Pratik duvar aparatı ile temizlik sonrası kolayca muhafaza edilebilir.

Dyson V11 Advanced Kablosuz Süpürge

Çalışma süresi: 60 dakikaya kadar

Hazne kapasitesi: 0,77 L

Şarj süresi: 4,5 saat

Başlıklar: Motorbar™ temizleme başlığı, kombinasyon başlığı, aralık başlığı

Ek donanım: Duvar askı aparatı, şarj cihazı

Temizleme modları: 3 farklı güç seviyesi

Ekran: Gerçek zamanlı LCD gösterge

Dyson V11 Advanced, teknolojiyi temizlikle buluşturan güçlü bir kablosuz süpürge modeli. Halılardaki inatçı kirleri sert kıllı Motorbar™ başlığıyla sökerken, antistatik karbon fiber iplikleri sayesinde sert zeminlerdeki ince tozları bile başarıyla toplar. Üç farklı güç modu sayesinde ister günlük temizlikte ister detaylı temizlikte doğru ayarı seçebilirsiniz. LCD ekran üzerinden cihazın anlık performansını takip etmek mümkün. Dyson’a özgü enerji tasarruf teknolojisi ise yalnızca ihtiyaç anında güç kullanarak batarya ömrünü maksimuma çıkarır. Duvara asılabilen şarj ünitesi ve zengin kutu içeriğiyle birlikte hem kullanışlı hem de şık bir tercih sunar. Kablosuz süpürge arayanlar için kesinlikle listenin üst sıralarında yer almayı hak ediyor.