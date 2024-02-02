Spotify ve Apple Music gibi platformların en sevilen özelliklerinden biri de çeşitli konularda podcast barındırmaları. Bu podcastler pek çok farklı konularda kaydedilen ve dinlerken farkındalık kazanabileceğiniz ve hatta eğlenebileceğiniz en iyi podcastler olabiliyor.

Yayın sektöründe televizyonların yerini podcast yayınları almaya başlıyor. Ev işi yaparken veya yorucu bir günün ardından evde pineklerken televizyon açmak yerine dinlediğimiz podcastler, hemen hemen her konu hakkında kaydediliyor. Psikoloji, eğlence, genel kültür, tarih, eğitim, ekonomi ve hatta internet âleminde neler döndüğüne dair her konuda çeşitli yayımcılar, bilgilerini podcast'ler sayesinde dinleyicilere aktarıyor.

İster bulaşık yıkıyor, egzersiz yapıyor, işe gidiyor veya öğle molanızda dinleniyor olun; okullarda bile öğretilmeyen bazı bilgileri en iyi podcast kanallarında bulabiliyorsunuz. Webtekno ekibi olarak dinlediğimiz podcast'lerde edineceğiniz bilgileri ortamlarda satabilir ve bu podcast'leri yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Peki ekibimiz hangi podcast yayınlarını dinliyor?

Haber yazarı ve özgün içerik editörümüz Emre Ömer Zehir'den podcast tavsiye etmesini istediğimizde, bize renkli bir öneri listesi ile geldi.

Emre Ömer Zehir'in tavsiyelerine baktığımızda spordan komediye pek çok konuda podcast kanalının olduğunu görüyoruz. Socrates Podcast, her ne kadar spor ağırlıklı bir podcast olsa da müzik kültürüne dair dinleyicilerine epey keyifli bilgiler veriyor.

Mesut Süre, sadece Mesut Süre ile Rabarba ile değil, aynı zamanda Meksika Açmazı podcast kanalı ile bizleri karşılıyor. Meksika Açmazı'nda aklımıza aniden gelen ama bazen cevabını aramayı unuttuğumuz sorularla karşılaşıyoruz. Bu soruların cevaplarını ise Mesut Süre ve ekibi ile birlikte keyifle dinleyebilirsiniz.

Özgün içerik konusunda sevilen editörlerimizden Zeynep Şahin ise arkada çaldığında kendini güvende hissedebileceği bir podcast listesi hazırlamış.

Zeynep Şahin, daha çok eleştirel düşünme ve farkındalık kazanma temalarının hâkim olduğu podcast'ler tavsiye ediyor. Fularsız Entellik, ilginç konularda eleştirel düşüncelerin işlendiği bir podcast. "Nasıl Olunur" podcast yayınında Nilay Örnek, işin ustalarına kendi mesleklerine nasıl başladıklarını ve nasıl usta olduklarını soruyor.

Psikoloji ve kişisel gelişim podcast yayınlarından en çok öne çıkanlardan biri ise Kendine İyi Davran podcast yayını. Klinik Psikolog Beyhan Budak, pek çok psikolojik konuda farkındalık yaratmak amacıyla podcast yayını yapıyor. En iyi podcast tavsiyeleri arasında başı çeken ve pek çok kişi tarafından merakla dinlenen Kendine İyi Davran podcasti, sizi ruhsal olarak iyi hissettirecek ve sırtınıza âdeta "pış pış" yapacak.

"Bize en iyi podcast tavsiyelerinde bulunabilir misin?" diye sorduğumuzda Çisem Asude Asar, komedi kategorisinde iki podcast kanalı önerdi.

"Biraz Konuşabilir miyiz?" podcastinde İlker Gümüşoluk ve Kemal Ayça'nın eğlenceli sohbeti yolculuklarımızda, ev işlerinde, sporda ve pek çok aktivitede bize arkadaşlık ediyor. İkili daha önce Mesut Süre'nin "Mesut Süre ile Rabarba" podcastinde yer alırken sonrasında bağımsız bir podcast serisi çekmeye başladı. Bu podcast serisinde belirli bir konu yok, dinlerken karşılaşacağınız tek şey bol kahkaha olacak.

"PES" podcasti, Asar'ın bir diğer favori podcast serisi. Pınar Fidan ve Seda Yüz, tamamen mizah amaçlı sohbetler gerçekleştiriyor. Onları dinlerken bize de yaptıkları mizaha ortak olarak keyifli vakit geçirmek düşüyor.

Şef editörümüz ve ekibimizin göz bebeği Erkan Ceylan, en iyi podcast tavsiyeleri hakkını "Girişimci Sözlüğü" ve "Midas Podcast" tarafında kullandı.

Girişimcilik ekosistemine meraklıysanız ve bu alanda bilgi edinmek için kolay bir yol arıyorsanız, bu podcast tam size göre diyebiliriz. Kulaklığınızı takıp girişimcilik alanında dinleyebileceğiniz bu podcast serisi, 12 ila 56 dakika arasında değişiyor. Podcast koltuğunda oturan Celil Bozkurt, seriye bazen sürprizler yapıp farklı alanlardan konuklar davet ediyor.

"Girişimci Sözlüğü podcast serisi ile yetinmem, bana bir öneride daha bulunun." derseniz eğer Midas Podcast da ilginizi çekebilir. Teknoloji ve finans dünyası hakkında her gün farklı bir bölümü yayımlanan Midas Podcast, aradığınız en iyi podcast olabilir.

Değerli editörlerimizden Gökçe Cici, dinlerken dertleşebileceğiniz ve kendinizden bir parça bulabileceğiniz bir podcast serisi öneriyor.

Deniz Dülgeroğlu tarafından paylaşılan Merdiven Altı Terapi podcast serisini dinlediğinizde, "Benim için en iyi podcast serisi bu olabilir." diyebilirsiniz. Editörümüz Gökçe Cici dahil dinleyicilerin pek çoğu, Dülgeroğlu'nu severek dinliyor ve her bölümde "Aaa, ne kadar da ben!" tepkisini veriyor. Her ne kadar sizi duymasa da, Dülgeroğlu'nun sizinle dertleşebildiğini hissedebilirsiniz.

Bendeniz Erkan Budak olarak podcast listemde kişisel gelişim, romantik ilişkiler ve kültür-sanat alanında dinlemekten keyif alabileceğiniz podcast serileri mevcut.

"Bazen uzun süren podcast bölümlerini dinleyecek çok vaktim olmuyor, tadımlık bir şeyler arıyorum." diyorsanız Bi Kahvelik Sohbet podcast serisi, aradığınız podcast olabilir. İlişkilere, psikolojiye ve özellikle hayata dair bir şeyler dinlemek isteyenler için çerez niyetinde.

Di-topik Düşünceler serisinde ise bolca yaşam tarzı, kültür-sanat ve ve popüler kültür konuları ile karışalabilirsiniz. Benim en iyi bulduğum podcast bölümü ise "Değişimden Neden Korkarız?" oldu.

Yakın İlişkiler, hem bilimsel bulgularla hem de kişisel tecrübeler ile hayata dair her şeyin konuşulduğu bir podcast serisi. Arkadaşlıklar, romantik ilişkiler, modern aşk, ebeveyn olmak, politika... Kısacası hayatın içinden düşünmeden duramadığımız ne varsa bu podcast serisinde mevcut.

Daha kapsayıcı ve bazı bölümleri spesifik konuları ele alan podcast'leri, editörümüz Işık Cemre Güngör'ün tavsiyesi üzerine listenize ekleyebilirsiniz.

Güngör, elinde rengârenk bir podcast öneri listesiyle bize koşa koşa geldi. Politika, diziler, teknoloji, mizah ve spor gibi konuları kendi üslupları ile dile getiren #ÜzerineBirŞeyler ekibinin podcast serisi, gündemden eksik kalmak istemeyenler için konuşulması cesaret isteyen konuları büyük bir cesaret ile ele alıyor.

"Günlük drama dozunuz." mottosu ile yayım hayatına başlayan Drama Pasta, internet âleminin kısa özetini geçen bir podcast. Linç kültürünün, yaşanan dramaların ve özellikle sosyal medyada dönen olayların perde arkasını Drama Pasta eşliğinde öğrenebiliyorsunuz.

Ekibimizin bilim kurdu Kaan Tiftikçi'nin önerdiği podcast'ler, bilim ve felse ağırlıklı.

Editörümüz Kaan, insanlık tarihini değiştiren keşiflerle birlikte bilim dünyasını, tavsiye ettiği podcast serileriyle takip ediyor. Sohbet havasında ilerleyen bu podcast serilerini dinlerken arkanıza yaslanın ve ufkunuzun yavaş yavaş açıldığını seyredin.

Webtekno ekibi olarak en iyi podcast tavsiyelerimizi sıraladık. Eğer sizin de "Benim için en iyi podcast budur!" dediğiniz podcast'ler varsa, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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