Türkiye'de Satın Alabileceğiniz En Pahalı Akıllı Telefonlar [Nisan 2026]

Türkiye’de akıllı telefon pazarında üst segment rekabeti her geçen yıl daha da kızışırken, özellikle amiral gemisi modellerde fiyatlar dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Markaların resmi satış kanalları incelendiğinde, en yüksek donanım ve depolama seçeneklerine sahip modellerin 100 bin TL bandının oldukça üzerine çıktığı görülüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markalar; hem donanım gücü hem de premium tasarım anlayışıyla bu segmentte öne çıkarken, katlanabilir ekran teknolojisi ve yüksek depolama seçenekleri fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle 1 TB ve üzeri depolama kapasitesine sahip modeller, listenin üst sıralarını domine ediyor.

Bu içerikte, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de resmi satışta olan en pahalı 10 akıllı telefonu, model bazlı detayları ve teknik özellikleriyle birlikte inceliyoruz.

En pahalı telefonlar – Nisan 2026

Model Depolama Fiyat
iPhone 17 Pro Max 2 TB 168.999 TL
Galaxy S26 Ultra 1 TB 139.999 TL
iPhone 17 Pro 1 TB 131.999 TL
Galaxy Z Fold 7 1 TB 131.999 TL
iPhone Air 1 TB 121.999 TL
Xiaomi 17 Ultra 1 TB 119.999 TL
Huawei Mate X6 512 GB 109.999 TL
vivo X300 Pro 512 GB 99.999 TL
Huawei Pura 80 Ultra 1 TB 98.999 TL
iPhone 17 512 GB 89.999 TL

iPhone 17 Pro Max

Apple’ın en üst segment modeli olan iPhone 17 Pro Max, sunduğu 2 TB depolama seçeneği ile Türkiye pazarındaki en pahalı akıllı telefon konumunda yer alıyor. Geniş ekranı, güçlü işlemcisi ve profesyonel kamera sistemiyle özellikle içerik üreticileri ve yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor.

Özellik
Ekran 6.9 inç Super Retina XDR OLED, 2868 x 1320 piksel, 460 ppi, ProMotion 120 Hz
İşlemci Apple A19 Pro
CPU / GPU 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Depolama 2 TB
Ana Kamera 48 MP Fusion Ana Kamera, 24 mm, f/1.78, ikinci nesil sensör bazlı OIS
Ultra Geniş Kamera 48 MP Fusion Ultra Geniş, 13 mm, f/2.2, 120° görüş açısı
Telefoto Kamera 48 MP Fusion Telefoto, 100 mm, f/2.8, 4x optik zoom
Ek Telefoto 12 MP optik kalitede 8x Telefoto, 200 mm, f/2.8
Ön Kamera 18 MP Center Stage, f/1.9
Video 4K Dolby Vision, ProRes RAW, HDR10+/HDR10, HLG
Pil / Şarj 37 saate kadar video oynatma, 40 W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar, MagSafe ile 30 dakikada %50’ye kadar
Fiyat 168.999 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra, markanın klasik amiral gemisi serisinin en güçlü temsilcisi olarak öne çıkıyor. Gelişmiş kamera sistemi, S Pen desteği ve yüksek RAM kapasitesiyle hem iş hem multimedya kullanımında üst düzey bir deneyim sunuyor.

Özellik
Ekran 6.9 inç ekran
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Bellek / Depolama 16 GB RAM / 1 TB
Ana Kamera 200 MP geniş, f/1.4, 2x optik kaliteli zoom
Ultra Geniş Kamera 50 MP, f/1.9
Telefoto Kamera 1 50 MP, f/2.9, 5x optik zoom, 10x optik kaliteli zoom
Telefoto Kamera 2 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom
Ön Kamera 12 MP
Video UHD 8K (7680 x 4320) @ 30 fps
Pil / Şarj 5000 mAh, yaklaşık 30 dakikada %75’e kadar şarj
Ek Özellik Dahili Privacy Display, S Pen
Fiyat 139.999 TL

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro, Pro Max’e göre daha kompakt bir gövde sunarken aynı üst düzey performans özelliklerini koruyor. Özellikle tek elle kullanım avantajı ve yüksek depolama seçeneğiyle premium segmentte güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Özellik
Ekran 6.3 inç Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi, ProMotion 120 Hz
İşlemci Apple A19 Pro
CPU / GPU 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Depolama 1 TB
Ana Kamera 48 MP Fusion Ana Kamera, 24 mm, f/1.78, ikinci nesil sensör bazlı OIS
Ultra Geniş Kamera 48 MP Fusion Ultra Geniş, 13 mm, f/2.2, 120° görüş açısı
Telefoto Kamera 48 MP Fusion Telefoto, 100 mm, f/2.8, 4x optik zoom
Ek Telefoto 12 MP optik kalitede 8x Telefoto, 200 mm, f/2.8
Ön Kamera 18 MP Center Stage, f/1.9
Video 4K Dolby Vision, ProRes RAW, HDR10+/HDR10, HLG
Pil / Şarj 31 saate kadar video oynatma, 40 W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar, MagSafe ile 30 dakikada %50’ye kadar
Fiyat 131.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 7, katlanabilir ekran teknolojisinin en güncel örneklerinden biri olarak hem tablet hem telefon deneyimini bir arada sunuyor. Büyük iç ekranı sayesinde çoklu görev kullanımında öne çıkan model, premium segmentte farklı bir konumda yer alıyor.

Özellik
Ekran (Ana) 8.0 inç Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, 2600 nit
Ekran (Kapak) 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, 2600 nit
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Bellek / Depolama 1 TB / 16 GB RAM
Ana Kamera 200 MP geniş
Ultra Geniş Kamera 12 MP
Telefoto Kamera 10 MP
Ön Kamera 10 MP
Pil 4400 mAh
Video Oynatma 24 saate kadar
Dayanıklılık IP48, Armor Aluminum, Gorilla Glass Ceramic 2
Fiyat 131.999 TL

iPhone Air

Apple’ın yeni segment modeli olan iPhone Air, ultra ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Hafiflik ve taşınabilirlik odaklı geliştirilen model, yüksek depolama seçeneğiyle premium segmentte farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Özellik
Ekran OLED ekran
İşlemci Apple A19 Pro
CPU / GPU 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Depolama 1 TB
Ana Kamera 48 MP Fusion Ana Kamera, 26 mm, f/1.6, sensör bazlı OIS
Ek Telefoto 12 MP optik kalitede 2x Telefoto, 52 mm, f/1.6
Ön Kamera Center Stage ön kamera, Face ID destekli
Video 4K video, Dolby Vision, AV1 / H.264 / HEVC oynatma
Pil / Şarj 27 saate kadar video oynatma, MagSafe Pil ile 40 saate kadar; 20 W MagSafe kablosuz şarj
Bağlantı USB-C, Qi2, MagSafe
Fiyat 121.999 TL

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra, özellikle kamera performansına odaklanan bir amiral gemisi olarak konumlanıyor. Yüksek RAM kapasitesi ve gelişmiş optik sistemleriyle fotoğraf ve video çekiminde iddialı bir deneyim sunuyor.

Özellik
Ekran AMOLED ekran
İşlemci Resmi Türkiye teknik sayfa özetinde açık model adı görünmüyor
Bellek / Depolama 16 GB RAM / 1 TB
Ana Kamera 50 MP Leica ana kamera, 23 mm, 1 inç Light Fusion 1050L sensör, f/1.67, OIS
Telefoto Kamera 200 MP Leica telefoto, 75-100 mm, 1/1.4 sensör, f/2.39-f/2.96, OIS
Ultra Geniş Kamera 50 MP Leica ultra geniş, 14 mm, f/2.2, 115° FOV
Video 8K 30 fps, 4K Dolby Vision 30/60/120 fps, Log video
Pil / Şarj 6000 mAh, 90 W kablolu HyperCharge, 50 W kablosuz HyperCharge
Ses 4 mikrofon dizisi
Fiyat 119.999 TL

Huawei Mate X6

Huawei Mate X6, katlanabilir telefon segmentinde markanın en güçlü modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş ekran deneyimi ve premium malzeme kalitesiyle dikkat çeken model, farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.

Özellik
Ekran Katlanabilir OLED / X-True ekran
İşlemci Huawei Türkiye teknik sayfa özetinde çip adı açık görünmüyor
Depolama 512 GB
Ana Kamera 50 MP Ultra Diyaframlı Kamera, f/1.4-f/4.0, RYYB, OIS
Ultra Geniş Kamera 40 MP, f/2.2, RYYB
Telefoto Kamera 48 MP Telefoto Makro, f/3.0, RYYB, OIS
Ek Kamera 1.5 milyon spektral kanallı Ultra Chroma Kamera
Optik Zoom 4x optik zoom
Şarj Hızlı şarj destekli
Öne Çıkan Yapı Ultra ince katlanabilir tasarım
Fiyat 109.999 TL

vivo X300 Pro

vivo X300 Pro, özellikle kamera teknolojileri ve premium tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Yüksek performanslı donanımıyla amiral gemisi segmentinde güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Özellik
Ekran 6.78 inç, 2800 x 1260 piksel, 4500 nit tepe parlaklık
İşlemci vivo Türkiye parametre sayfasında çip adı açık görünmüyor
RAM / Depolama 512 GB depolama
Ön Kamera 50 MP, f/2.0
Ana Kamera 50 MP, f/1.57
Ultra Geniş / İkinci Kamera 50 MP, f/2.0
Telefoto Kamera 200 MP, f/2.67
Video 4K 120 fps Dolby Vision HDR, 10-bit Log video
Pil / Şarj 6510 mAh, 90 W FlashCharge, 40 W kablosuz şarj
Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Gen 1
Fiyat 99.999 TL

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra, markanın kamera odaklı amiral gemisi modellerinden biri olarak konumlanıyor. Özellikle fotoğrafçılık deneyimine odaklanan donanımıyla dikkat çeken model, yüksek depolama kapasitesiyle destekleniyor.

Özellik
Ekran OLED ekran, 460 ppi
İşlemci Kirin 9020, sekiz çekirdekli
RAM / Depolama 16 GB RAM + 512 GB ROM
Ana Kamera 50 MP 1 inç Ultra Aydınlatmalı HDR Kamera, f/1.6-f/4.0, OIS
Ultra Geniş Kamera 40 MP, f/2.2
Telefoto Kamera 50 MP, 3.7x optik zoom, f/2.4, sensör kaydırmalı OIS
Şarj 100 W HUAWEI SuperCharge, 80 W kablosuz şarj
Dayanıklılık IP68 / IP69
İşletim Sistemi EMUI 15.0
Fiyat 98.999 TL

iPhone 17

iPhone 17, serinin giriş modeli olmasına rağmen yüksek depolama seçeneğiyle bu listede yer almayı başarıyor. Apple ekosistemine giriş yapmak isteyen ancak yine de üst segment özellikler arayan kullanıcılar için dengeli bir alternatif sunuyor.

Özellik
Ekran 6.3 inç Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi, ProMotion 120 Hz
İşlemci Apple A19
CPU / GPU 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Depolama 512 GB
Ana Kamera 48 MP Fusion Ana Kamera, 26 mm, f/1.6, sensör bazlı OIS
Ek Telefoto 12 MP optik kalitede 2x Telefoto, 52 mm, f/1.6
Ultra Geniş Kamera 48 MP Fusion Ultra Geniş, 13 mm, f/2.2, 120° görüş açısı
Ön Kamera 18 MP Center Stage, f/1.9
Video 4K Dolby Vision, Sinematik mod, Çift Çekim
Pil / Şarj 30 saate kadar video oynatma, 40 W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar
Fiyat 89.999 TL

Bu liste, Türkiye’de akıllı telefon pazarının üst segmentinde fiyatların ne kadar geniş bir aralığa yayıldığını net şekilde ortaya koyuyor. Özellikle depolama kapasitesi ve yeni teknolojiler (katlanabilir ekran gibi), fiyatların belirlenmesinde en kritik faktörler arasında yer alıyor.

