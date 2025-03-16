Bazı BMW'ler var ki sadece hızlarıyla değil, fiyatlarıyla da nefes kesiyor!

Kimi yarış pistlerinden kazanç sağlayan açık artırmalarda milyon dolara satıldı, kimi ise ikonik tasarımıyla koleksiyoncuların gözdesi oldu.

BMW'nin astronomik fiyatlarıyla listelere damgasını vuran en pahalı 8 modeli karşınızda!

BMW Alpina Roadster V8

2003 BMW Alpina Roadster V8, BMW Z8'in Alpina tarafından özelleştirilmiş lüks ve performans odaklı bir versiyonu. 4,8 litrelik V8 motoruyla 375 beygir güç üreten bu roadster, otomatik şanzımanıyla rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.

Sadece 555 adet üretilen bu model hem nadirliği hem de zarif tasarımıyla koleksiyonerlerin gözdesi. Günümüzde fiyatları 300.000 ila 400.000 dolar arasında değişiyor.

BMW M1

BMW M1, 1978-1981 yılları arasında üretilen ve BMW'nin ilk süperspor otomobili olarak tarihe geçen bir efsane. Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan bu araç, 3,5 litrelik 6 silindirli motoruyla 277 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanması 5,6 saniye sürüyor.

Hem yollarda hem de yarış pistlerinde kullanılmak üzere geliştirilen M1, sadece 453 adet üretildi. Günümüzde koleksiyonerler için büyük bir değer taşıyan M1'in fiyatı, 500.000 ila 1 milyon dolar arasında değişiyor.

BMW M8 Prototipi E31

1990 BMW M8 Prototipi E31, BMW'nin hiç seri üretime geçmeyen gizemli ve efsanevi bir konsept otomobili. 6,11 litrelik V12 motoruyla 550 beygir güç üreten bu araç, BMW'nin 8 Serisi'nin performans sınırlarını zorlamak için geliştirildi.

Ancak yüksek maliyetler ve stratejik nedenlerle proje rafa kaldırıldı. Yıllar sonra BMW tarafından ortaya çıkarılan bu prototip, otomobil tutkunları için büyüleyici bir hikâyeye sahip. Günümüzde paha biçilemeyen bu araç, BMW'nin koleksiyonunda özel bir yere sahip ve muhtemelen asla satılmayacak bir hazine olsa da ortalama fiyatının 650 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

BMW 320i Turbo IMSA

1978 BMW 320i Turbo IMSA, BMW'nin motor sporlarındaki başarısını kanıtlayan özel bir yarış otomobili. 2,0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli motoruyla 300 beygir güç üreten bu araç, IMSA yarış serisinde büyük ses getirdi.

Agresif tasarımı ve yarış odaklı performansıyla dikkat çeken bu model, BMW'nin yarış tarihinde önemli bir yere sahip. Günümüzde koleksiyonerler için oldukça değerli olan bu aracın fiyatı, yaklaşık 730 bin dolar.

BMW 3.0 CSL

BMW'nin özel üretim modeli 3.0 CSL, klasik tasarımı ve modern teknolojisiyle dikkat çekiyor. Sadece 50 adet üretilen bu araç, 560 beygir gücünde ve 6 ileri manuel şanzımana sahip.

Koleksiyonerler için üretilen bu model, 750.000 dolar fiyat etiketiyle BMW'nin en özel otomobil ünvanını taşıyor.

BMW i8 Concours d'Elegance Edition

BMW i8, hibrit teknolojisi ve fütüristik tasarımıyla otomobil dünyasında çığır açtı. 369 beygir gücünde ve 0-100 km/s hızlanması 4,2 saniye olan bu araç, lüks ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Fiyatı ise 825.000 dolar civarında.

BMW M1 Procar

1980 BMW M1 Procar, BMW'nin efsanevi motor sporları tarihinde özel bir yere sahip. 3,5 litrelik 6 silindirli motoruyla 470 beygir güç üreten bu araç, özellikle Procar yarış serisi için üretildi.

Sınırlı sayıda üretilen M1 Procar hem tasarımı hem de performansıyla otomobil tutkunlarını büyülüyor. Günümüzde koleksiyonerler için bir hazine dönüşen bu modelin fiyatı, 1 milyon doların üzerine çıkabiliyor.

BMW 507 Touring Spor Arabası

John Surtees'in 1957 BMW 507'si, otomobil tarihinin en ikonik ve değerli modellerinden biri. Bu özel araç, Formula 1 dünya şampiyonu John Surtees'in kişisel koleksiyonundaydı ve onun tarafından özenle korundu.

3,2 litrelik V8 motoruyla 150 beygir güç üreten roadster, zarif tasarımı ve döneminin ötesindeki performansıyla dikkat çekiyor. Sadece 252 adet üretilen BMW 507, koleksiyonerler için bir hazine niteliğinde. John Surtees'in bu özel aracı, bir açık artırmada 5 milyon dolara ulaştı.

BMW, otomobil dünyasında lüks ve performansı bir araya getiren modelleriyle her zaman öne çıktı. Yukarıda listelediğimiz araçlar da sadece yüksek fiyatlarıyla değil, sundukları sürüş deneyimi ve teknolojileriyle dikkat çekiyor.

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