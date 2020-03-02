Mercedes Benz’in En Pahalı 10 Otomobili

Otomotiv dünyasının en gözde üreticilerinden Mercedes Benz, özellikle pahalı modelleriyle otomobil sevdalılarının gönlünde ayrı bir köşeye sahip. Fiyatları ve dikkat çeken özellikleriyle en pahalı Mercedes Benz otomobillerini bir araya getirdik.

Alman otomobil devi Mercedes Benz, sadece satışa sunduğu arabalarla değil konsept tasarımlarıyla da adından çok sık söz ettiriyor. Yollarda görmeye alıştığımız Mercedes Benz C180 veya A Class modellerin dışında, oldukça yüksek fiyata sahip tasarımları da var. Özellikle yurt dışında sınırlı sayıda satışa sunulan bu arabaların değerleri milyonları buluyor.

Otomobil işinin bir tık ötesine geçen Mercedes Benz, otobüs tasarımları, Vito, Sprinter modelleriyle de yolcu taşımacılığında adından söz ettiriyor. Hatta bu araçların bile gelecekte üretilmesi planlanan konsept modelleri var. Biz daha normal Mercedes Benz fiyat listesine alışamamışken, birazdan aktaracağımız listede göreceğiniz yüksek fiyatlar biraz dudak uçuklatıcı gelebilir. Hazırsanız, başlayalım.

En pahalı Mercedes Benz araçları:

Mercedes Benz SLR McLaren 999 Red Gold Dream - 10 milyon dolar

Mercedes CLK-GTR Roadster - 3,5 milyon dolar

Mercedes Benz CLK GTR Super Sport - 3,3 milyon dolar

Mercedes Benz CLK LM Starben Version - 3 milyon dolar

Mercedes Benz C112 Concept - 3 milyon dolar

Mercedes Benz Vision SLR Concept - 3 milyon dolar

Mercedes Benz AMG Vision Gran Turismo Concept - 3 milyon dolar

Mercedes Benz F 015 Luxury in Motion - 3 milyon dolar

Concept S-Class Coupe - 2 milyon dolar

SLR McLaren Mansory Renovatio - 1,5 milyon dolar

Not listedeki araçlar seri üretim bantlarından çıkmadıkları ve çoğu özel tasarımlar oldukları için fiyatlar dolar bazında yaklaşık olarak verilmiştir. Bu dolar üzerinden verilen fiyatları da herhangi bir vergi hesaplaması yapmadan doğrudan TL'ye çevirerek detaylı listeye aktardık. Bir başka deyişle bu fiyatlar resmi Türkiye fiyatları değildir.

SLR McLaren Mansory Renovatio - 9.075.750 TL:

2008 model bu otomobili maksimum 340 km hız yapıyor. 0-100 arası ise sadece 3 saniye sürüyor. Tasarımında keskin ve spor hatlar kullanılan Renovatio, geçmiş ve geleceği adeta bir arada gösteriyor diyebiliriz. Konsol tasarımında dijitalden çok analog kullanıma özen gösterilmesi, 2008 yılına göre üst düzey standartlar içerdiğini gösteriyor.

Concept S-Class Coupe - 12 milyon 100 bin TL:

Tasarım açısından diğer Mercedes Benz modelleri arasından sıyrılıyor. Özellikle arabanın iç tasarımı adete geleceğe götürüyor dersek yanlış olmaz. Dış tasarımı ise yollarda tüm gözleri üzerine çekebilecek tarza sahip. Maksimum 300 km hız yapan bu konsept araba, 0-100 arasını 4.5 saniyede tamamlıyor. Aracı satın almak isteyenler 4 farklı motor tipiyle karşılaşıyor. Başlangıç fiyatı ise 12 milyon TL civarında.

F 015 Luxury in Motion - 18.151.500 TL:

Tanıtım videolarından bile gerçek olduğuna inanmakta zorlandığımız bir araba diyebiliriz. Tam anlamıyla bizi geleceğe götürüyor. 2015 yılında tanıtılan bu otomobil, otonom sürüş moduna sahip. Ayrıca sürücü sürerken ayrı, araba kendi giderken ayrı aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Arabanın koltukları içerisinde 360 derece dönebiliyor. Hibrit motora sahip araba, tek seferde yaklaşık 1100 km gidiyor.

Mercedes Benz AMG Vision Gran Turismo - 18.151.500 TL:

577 HP güç ve 800 Nm tork üreten bir V8 motora sahip aracın maksimum ağırlığı 1384 kg. Bu da onu muhteşem bir spor araba yapıyor dersek yanlış olmaz. Maksimum performansa odaklanılan bu konsept modelin tasarımı da klasik Mercedez Benz modellerinden çok farklı. Neredeyse tamamen el işçiliği ile dizayn edilen model, araba sevdalıların en çok sevdiği modellerden biri olmuştu.

Vision SLR Concept - 18.151.500 TL:

Tasarımı ile klasik Mercedes Benz havasını tamamen yansıtan bu model, klasik Mercedes dizaynını günümüz standartlarıyla bir araya getiriyor. Bu hatlar yarış arabaları konusunda öyle bir ilham oldu ki klasik otomobiller arasından sıyrıldı.

Mercedes Benz C112 Concept:

Mercedes’in yüksek performanslı eski bir spor arabası olan C112, tasarımıyla diğer modellere hiç benzemese de özellikleriyle ikon olmayı başarmış bir arabaydı. Altı litrelik V12 motora sahip araç, Aktif Süspansiyon Sistemi (ABC) özelliğine sahip ilk arabaydı. Özellikleri ve tasarımı ile en pahalı ve ikon Mercedes modellerinden biri. Fiyatı ise tahmini olarak 18.151.500 TL'ye yakın.

CLK LM Starben Version - 18.151.500 TL:

Mercedes’in efsane yarış arabası CLK LM Starben Version, 6 litrelik V8 motoru ile maksimum 360 km hız yapabiliyordu. 0-100’ü 3 saniyede yapan araba, neredeyse katıldığı her şampiyonayı kazandı. Böylesine güçlü bir arabanın fiyatı da tabii ki normal değil. Efsane olmasının yanı sıra, özellikleriyle de çok farklı bir model.

CLK GTR Super Sport - 19.966.650 TL:

CLK GTR Super Sport, 7.3 litrelik V12 motora sahip. Bu da 720 beygirlik güç anlamına geliyor. Maksimum 340 km hıza ulaşan araba, 0-100 arasını 3.6 saniyede tamamlıyor. 1997’de yarışması için tasarlanan bu modelden toplamda sadece 35 tane üretildi. Üretildiği zaman yarışlarda büyük bir başarı elde etmişti. Ayrıca klasik Mercedes Benz logosu ve tasarımıyla ilgi görmüştü.

Mercedes CLK-GTR Roadster - 21.176.750 TL:

Dünyada bile son derece nadir görülen bir model olan CLK-GTR Roadster diğer yarış arabaları gibi büyük bir güce sahip. Üstü açık bir model olan Roadster, 604 hp 6.9 litrelik, V12 motora sahip. 0-100 arasını 3.8 saniyede tamamlayan otomobil, maksimum 320 km hıza ulaşabiliyor. Üretildiği dönemlerdeki yarışlarda büyük başarı yakalayan Mercedes yarış arabaları, şimdilerde çok yüksek fiyatlara satılıyor.

SLR McLaren 999 Red Gold Dream - 60.505.000 TL:

İsviçreli bir işadamı olan Uele Anliker, kendisine müthiş ekipmanlarla donattığı bir süper model yarattı. Kırmızı Altın Rüya isimli model gerçekten de altınlarla kaplı. Modelin jantları, farları ve içerisinde 24 ayar altın bulunuyor. Maksimum 340 km hıza ulaşan bu model, iş adamının sonradan yaptığı modifiyeler ile en pahalı Mercedes Benz modeli olarak biliniyor.

Şimdi gelelim fiyatları pek de bilinmeyen diğer büyüleyici konsept arabalara:

Mercedes Benz Biome:

Mercedes Benz Biome fiyatı hakkında net bir açıklama yok. Tamamen organik olan araba, BioFibre’den üretildi. Yakıt olarak güneş enerjisini ve bio yakıtları kullanıyor. Şov amaçlı üretilen bir konsepti 2010 yılında fuarlarda sergilenmişti. Arabanın boş ağırlığı 394 kg ve 4 kişilik. Motorundan, yakıtına ve hatta tasarımına kadar çok özel bir araba olan Biome, gelecekte belki de yollarda olabilir.

Mercedes Benz Vision EQ Silver Arrow:

Büyük bir beğeni toplamayı başaran şov amaçlı üretilen bu model, 1937 model ikonik W 125 modeline saygı niteliği taşıyor. Tek koltuklu bir otomobil olan Silver Arrow, adeta bir performans canavarı. Elektrikli bir model ve 750 hp güce sahip. Tek seferde yaklaşık 430 km gidebiliyor. Aracın dışında bulunan hava panelleri ise pilin soğutulmasına yardımcı oluyor. Bu model, özellikle araba koleksiyoncularının büyük ilgisini görmüştü.

Mercedes Benz Vision Tokyo:

Yukarıdaki videoyu izlediyseniz büyük ihtimalle geleceğin aile arabalarından birine bakmış olabilirsiniz. Sürücüsüz bir model olan Vision Tokyo, sanki evinizin bir odasında yolculuk yapıyormuş gibi his veriyor. Modelin içindeki koltukların tam ortasında bir hologram bulunuyor. Burasıyla aracın tüm özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Elektrikli 190, hidrojen yakıtla 790 km’ye kadar yol gidebiliyor. Geleceğe hoş geldiniz.

Mercedes Benz Concept A Sedan:

Mercedes Benz A Class arabalarının gelecekteki tasarımına ışık tutması amacıyla bu konsept modeli üretti. Daha az çizgi kullanılan bu tasarım dili, daha net ve keskin hatlar sunuyor. Mercedes’in kendisi de bu tasarım için “gençleşmiş” ifadesini kullanmıştı. Yani bir bakıma sadece firmanın gelecekte kullanacağı tasarım dilini ifade etmek için tasarlanan bir gösteri arabası.

Vision Mercedes Maybach 6:

Bu arabayı istemeyen, beğenmeyen ve hayalini kurmayan kesinlikle yoktur. Bakarken gözlerimizin dolduğu bu model, müthiş bir dış tasarım ve bir o kadar harika ve sade iç tasarıma sahip. Modelin performansı da bir o kadar iyi. Elektrikli motora sahip araba, 4X4 olarak tasarlanmış. 3.5 saniyede 0-100 ve maksimum 250 km hız yapabiliyor. Konsept bir model ama gelecekte mutlaka yollarda görmek istiyoruz.

Mercedes Benz Concept EQA:

Mercedes Benz elektrikli arabaları konusunda yapacağı atılımları ve tasarım çizgilerini açıklamak amacıyla bu konsept modeli tasarlamıştı. Araba maksimum 400 km yol yapabiliyor. Bu da onu uzun yol için pek de elverişli yapmıyor. En azından ülkemizdeki gibi elektrik şarj istasyonları az olan ülkelerde. Ancak yine de 10 dakikalık şarj ile 100 km yol yapabiliyor. Bir mola verdiğinizde neredeyse 100 km’lik bir mesafe kazanabilirsiniz.

BONUS: Mercedes Benz AVTR

Son yılların en dikkat çeken otomobil konsepti olan direksiyonsuz AVTR, sinemaseverlerin fark edeceği üzere James Cameron'un Avatar filmlerinden esinlenilerek hazırlandı. Filmlerde kullanılacağı bilinmese de otomobilin öne sürdüğü tasarım anlayışı, günümüzden belki de bir asır sonraki standartlara göz kırpıyor. AVTR, uzun yıllar boyunca adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Mercedes Benz fiyat listesi içinde en yükseklerde yer alan ve geleceği günümüze getiren en pahalı otomobilleri bu şekilde. 90’larda üretilen ve değeri 60 milyon TL’yi bulan arabalardan, geleceğin arabalarına kadar hâlâ en güçlü araba üreticilerinden biri. Peki sizin listedeki favorileriniz hangileri? Yorumlara bekliyoruz.