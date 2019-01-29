En Ucuz, En Pahalı ve En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler

Geçtiğimiz aylarda da dünya çapında önemli araştırmalara imza atan Cable şirketi, dünyadaki ülkelerin internet hızlarını ve fiyatlarını karşılaştırdı.

Özellikle AKN'nin kaldırılıp fiyatların uçmasıyla ülkemizdeki internetin durumu, hem ekonomik hem de hız açısından diğer ülkelerle sıkça karşılaştırılır oldu. Cable, 2019'un ilk ayındaki güncel verilerle yepyeni listeler yayınladı. Bugüne göre ülkemizin durumu ne fiyat açısından ne de hız bakımından çok da iç açıcı değil.

Dünyada İnternetin En Ucuz Olduğu Ülkeler

5- Belarus (10.46 dolar)

4- Rusya (9.77 dolar)

3- İran (8.2 dolar)

2- Sri Landa (5.65 dolar)

1- Ukrayna (5 dolar)

Dünyada İnternetin En Pahalı Olduğu Ülkeler

1. Moritanya (768.16 dolar)

2. Papua Yeni Gine (571.67 dolar)

3. Nambiya (383.83 dolar)

14. Türkiye (15.96 Dolar)

Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeler (Ortalama Hız)

1- Singapur: 185.25 Mbps

2- İzlanda: 153.3 Mbps

3- Hong Kong: 136.72 Mbps

4- Romanya: 129.91 Mbps

5- Güney Kore: 114.31 Mbps

6- Macaristan: 108.78 Mbps

7- ABD: 107.28 Mbps

8- İsveç: 106.76 Mbps

9- İspanya 105.03 Mbps

10- İsviçre: 104.2 Mbps

84 -Türkiye: 18.76 Mbps