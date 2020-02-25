Marvel'ın Yeni Disney+ Dizilerinden Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Disney+ platformu, Marvel Sinematik Evreni’nin 4. Aşaması’nın parçası olan 8 yapımın ilk ikisine bu yıl ev sahipliği yapacak. Merakla beklenen diziler; WandaVision ile Falcon & Winter Soldier olacak. Dizilerle ilgili set görüntüleri de ortaya çıktı.

Marvel Sinematik Evreni’ni dört gözle bekleyenlerin Ağustos 2020’de Falcon & the Winter Soldier dizisini, kasım ya da aralık ayı gibi de WandaVision'a kavuşması öngörülüyor.

Marvel Comics’in kurgusal karakterlerinden birisi olan süper kahraman Scarlet Witch’in, WandaVision ile birlikte tam kapasiteye sahip olması bekleniyor. Falcon & the Winter Soldier dizisinde ise Falcon karakterinin, yeni Kaptan Amerika’ya dönüşmesine tanıklık edebiliriz.

Aracın üzerinde SWORD logosu:

Dizilerin tarihleri yaklaşırken setin kurulduğu bir bölgeden fotoğraflar sızdırıldı. Görünüşe bakılırsa Marvel, SHIELD’ın yerini alacak olan yeni bir istihbarat görev gücünü ortaya koyacak. Öte yandan yıllarca daha önceki Marvel filmlerinde oynayan birkaç anahtar karakter, Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönecek.

WandaVision’dan sızdırılan önceki fotoğraflarda bir aracın üzerinde kurgusal bir terörle mücadele ve istihbarat ajansı olan SWORD’un logosu görülüyordu. Bu logo, aracın üzerinde yine karşımıza çıkıyor. SWORD’un amacının dünya güvenliğine yönelik dünya dışı tehditlerle uğraşmak olduğunu da belirtelim.

Marvel setinden yeni fotoğraflar:

SWORD’dan daha da önemlisi, bir tür suçu tartışmak için arabayı yerel polisle buluşmak üzere süren ajanları gösteren yukarıdaki bu fotoğraf. Söz konusu karede Teyonah Parris ve Randall Park’ı görüyoruz. Bu isimler, sırasıyla SWORD ajanı Monica Rambeau ve FBI ajanı Jimmy Woo’yu oynuyor. Marvel hayranlarının bildiği üzere karakterlerin her ikisi de daha önce sinematik evrende ortaya çıkmıştı.

Kaptan Marvel’da genç Monica Rambeau’yu görmüştük. Son söylentiler, Rambeau’nun bir gün Brie Larson’dan Kaptan Marvel’daki başrolü devralacağı yönünde. Bununla birlikte Parris, bu karakteri ilk kez oynuyor. Rambeu ise ajan olduktan sonraki yetişkin hâlinde.

Fotoğraflardaki bir diğer ilginç detaysa sahnenin New York’un Eastview bölgesinde kayda geçmesi. Söz konusu bölge, birkaç Marvel hikâyesi barındırıyor. Diziyle ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.