Oxfam International'ın yaptığı araştırmaya göre dünyanın en zengin 77 milyon kişisi, en fakir 5 milyar kişi kadar karbon salınımına neden oluyor.

İklim değişikliğiyle ilgili mücadele devam ediyor. Her ne kadar bu mücadele insanlığın ortak mücadelesi olsa da, herkesin taşın altına aynı derecede elini koyduğunu söylemek pek mümkün değil. Oxfam International'ın son araştırması da bu durumu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre en zengin yüzde 1'lik kısım, 5 milyardan fazla insanın toplam karbon emisyonunu geride bırakıyor.

Dünya liderleri toplanmadan hemen önce paylaşıldı

Stockholm Çevre Enstitüsü tarafından 2019 yılında yapılan "İklim Eşitliği: %99 İçin Bir Gezegen" adlı çalışmanın bir tekrarı olan yeni araştırmada, ülkelere göre en yüksek gelire sahip olan kişilerin karbon salınımları incelendi. Yani ABD'de en zengin %1'lik kesim, yıllık geliri 140 bin doların üzerinde olan kişileri kapsarken başka ülkelerde bu limit daha farklı oldu. Rapor, dünya liderlerinin Dubai'de bu ay gerçekleştireceği COP28 zirvesi öncesi yayımlandı.

Araştırmaya göre Dünyanın en zengin 77 milyon insanı, en fakir 5,11 milyar insanından daha fazla karbon salınımına neden oluyor. Bu durumda yatırımların neden olduğu karbon ayak izi de etkili oluyor. Yine de yatırımları tek başına suçlamak da mümkün değil, örneğin Louis Vuitton'un kurucusu Bernard Arnault, tüm yatırımlarını kenara bıraksak bile ortalama bir Fransız vatandaşından 1270 kat fazla karbon salınımına neden oluyor.

Araştırmanın yazarlarından Max Lawson'a göre zengin kişilerin karbon ayak izlerini küçültmeleri çok daha kolay. Bununla beraber Lawson'a göre buradan çıkarılacak ana mesaj, belirlenecek politikaların ilerlemeci olmasının gerektiği yönünde. Bunu da vergilerle ya da farklı yaptırımlarla gerçekleştirmek mümkün olabilir.

Ayrıca tüm zengin insanlar aynı oranda karbon salınımına neden olmuyor. Milyarderler, listenin aşağısında yer alan kişilerden daha fazla salınımın sebebi oluyor. Ayrıca dünyadaki karbon salınımının da yarısını en zengin %10'luk kesim oluşturuyor.