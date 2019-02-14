Yeni Energizer Power Max P18K Pop Özellikleri Belli Oldu

Energizer markasını taşıyan yeni Power Max P18K Pop akıllı telefon modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı.

MWC 2019’da duyurulması beklenen yeni Power Max P18K Pop modeli ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. 18.000mAh dahili batarya kapasitesi ile Energizer isminin hakkını verecek gibi görünen yeni modelin, tasarımına ek olarak teknik detayları da gün yüzüne çıktı.

Avenir Telecom tarafından alınan özel lisans neticesinde kendini gösterecek modeller arasındaki Energizer Power Max P18K Pop, uçtan uca ekran tasarımını yansıtıyor. 6,2 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğündeki panele sahip olması beklenen yeni modelde, pop-up olarak ifade edilebilecek açılıp kapanabilir çift ön kamera olacak.

3 arka kamera setinde 12MP, 5MP ve 2MP çözünürlüklü sensörlerin yer alacağı belirtiliyor. Ön kamera tarafında ise 16MP ve 2 MP çözünürlük sunulacak. Diyafram değerleri konusunda ise şu an için bir bilgi mevcut değil.

3 adet arka ve 2 adet ön olmak üzere toplamda 5 kameraya sahip olacağı aktarılan yeni modelde, en çok da 18.000mAh kapasitesindeki dahili batarya kendinden söz ettiriyor. Açıklanan bilgilere göre bu denli geniş kapasiteli bir batarya ile Power Max P18K Pop modeli; 90 saate kadar arama yapabilme, 100 saat müzik dinleme ve 40 saatten fazla video izleme gibi imkanlar sağlayabilecek.

Performans tarafında ise MediaTek Helio P70 yonga seti kendini gösteriyor olacak. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği de yine teknik özellikler tarafında öne çıkan detaylardan oluyor.

25 ve 28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında tanıtılması beklenen Energizer Power Max P18K Pop modelinin fiyatı ile ilgili ise şu an için net bir bilgi mevcut değil.