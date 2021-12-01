Tartışma Yaratan 'Sokak Lambası' Uygulamasından Vazgeçildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sokak lambalarını 45 dakika daha az çalıştıracağı uygulamadan vazgeçtiğini duyurdu. Sokak lambaları artık, birkaç gün önce olduğu gibi daha uzun süre yanacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar ile kamuoyunun gündemine oturmuştu. Alınan bu karara göre sokak lambaları, artık 15 dakika geç yanacak ve 30 dakika erken sönecekti. Yani sokaklarımız, 45 dakika fazladan karanlığa bürünmüş olacaktı. Bu durum, özellikle de batıda yaşayan vatandaşların tepkisini çekmişti. Çünkü kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması, vatandaşın zaten gece karanlığında uyanıp yollara düşmesine neden oluyordu...

Şimdiyse bu önemli konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konuyla ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Bu yeni karar ile 45 dakikalık "karartma" uygulaması sona erdi. Yani sokak ışıkları, bundan sonra da eskiden olduğu gibi yanıp sönecek. Böylelikle bir tartışma daha son bulmuş oldu...

Enerji Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konuyla ilgili yeni kararını Fox TV'de program yapan İsmail Küçükkaya aracılığıyla duyurdu. Küçükkaya, kararla ilgili şöyle konuştu:

"Enerji Bakanlığı, yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz..."