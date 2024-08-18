Enerji içecekleri genellikle enerjiyi ve performansı artırmak için tercih edilir. Hatta bazıları bu içeceği, sırf tadını beğendiği için bile sıklıkla tüketir. Peki bu içecekler, gerçekten vaadettiği enerjiyi verir mi?

Bazılarımız enerji içeceği içince oldukça enerjik hissettiğini dile getirirken bazılarımız ise bunların performansı artırma noktasında etkisiz olduğunu ifade eder.

Gelin, işin aslına bakalım.

Enerji içeceklerinin, tam da iddia ettiği gibi içenlere ekstra bir enerji patlaması yaratması beklenir.

Görünen o ki bu enerjinin çoğu, iki ana bileşenden gelir: kafein ve şeker. Klasik bir enerji içeceği, 80 miligrama kadar kafein içerebilir. Bu oran, bir fincan kahvenin içindeki ile aynıdır.

Örneğin gazlı içecekler çoğunlukla şeker, su ve tatlandırıcı içerir. Vücuda ise hiçbir etkileri yoktur. Yalnızca güzel bir tada sahiptir. Sporcu içecekleri de aktivite sırasında kaybedilen sıvıları yenilemek için tasarlanmıştır.

Genellikle su, elektrolitler ve şeker içerirler. Enerji içeceklerine ise üreticilerin, dayanıklılığı arttırdığı ve performansı yükselttiğini söylediği kafein ve diğer bileşenler eklenir.

Enerji içeceklerinin içeriği, tahmin edilenden daha zengindir.

Örneğin bu içeceğin içinde bulunan efedrin, merkezi sinir sistemi üzerinde çalışan bir uyarıcıdır. Aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olan gıdaların içine eklenir fakat kalp üzerindeki etkileri konusunda endişeler vardır.

Taurin maddesi ise vücut tarafından da üretilen ve kalp atışlarını ve kas kasılmalarını düzenlemeye yardımcı olan bir aminoasittir.

Ginseng, bazı uzmanlar tarafından stresi azaltmak ve enerji seviyesini arttırmak gibi çeşitli tıbbi özelliklere sahip olduğuna inanılan bir köktür ve enerji içeceklerinin vazgeçilmezidir.

Bunlar dışında; guarana tohumu, karnitin, kreatin, inozitol ve ginkgo biloba, enerji içeceklerinin içinde bulunan diğer maddelerdendir.

Bunlardan bazıları yararlı içeriklere sahip olsa da bazılarının insan sağlığına etkisi ise şüphelidir. Ayrıca bu içecekler beklenildiği kadar olmasa da enerji takviyesi sağlar.

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