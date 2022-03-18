EPGİS'in Başkanına Dava: 3 Yıl Hapsi İsteniyor!

EPDK'nın suç duyurusunun ardından EPGİS Başkanı'na üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. EPGİS ya da EPDK'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları hem küresel piyasalar hem de döviz nedeniyle artışını sürdürürken son günlerde yeni bir tartışma alevlendi. Akaryakıt sektöründe zamları ve indirimleri sosyal medyada önceden paylaşan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), adeta birbirine girdi.

Bu tartışmada EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS’in zam/indirim paylaşımlarını ‘tahmin’ olarak nitelendirdi ve bu tahminlerin vatandaşı yanılttığını öne sürmüştü. Ayrıca Başkan, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da açıklamıştı. Bugün, suç duyurusu nedeniyle açılan davadan önemli bir haber geldi.

EPGİS Başkanı'nın hapsi isteniyor

EPDK’nın EPGİS Başkanı Fesih Aktaş hakkında “fiyatları etkileme” gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine Aktaş hakkında dava açıldı. Fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltilen Aktaş’ın 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. EPGİS tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

EPGİS, EPDK Başkanı’nın açıklamalarına sert yanıt vermişti

EPGİS, EPDK Başkanı’nın açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda verilen tüm bilgilerin belgeli ve resmi olduğunu söylemişti. EPGİS’in zam yapmadığının veya zam iptal etmediğinin belirtildiği açıklamada EPDK’ya yasa ile belirlenen formüle üç kez müdahale ederek zamları iptal ettirdiği suçlaması yöneltilmişti.

EPGİS, suç duyurusunun ardından adli sürecin selameti için sosyal medyada fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verdiğini de paylaşmıştı.