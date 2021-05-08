Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Epic Games, Sony, Microsoft ve Nintendo’nun özel oyunlarını PC’ye getirmek için şirketlere teklifler sundu. Aynı belgeye göre Epic’in Sony’ye 4-6 oyun için verdiği teklif, 200 milyon dolardan fazla.

Apple ve Epic Games arasındaki dava sürmeye devam ederken zamanla yeni yeni dosyalar da ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Epic Games’in dağıttığı ücretsiz oyunlar için geliştiricilere ne kadar para ödediğini gösteren bir tablo paylaşılmıştı. Bugünse Epic Games’in Sony ve iki şirketle daha anlaşmaya çalıştığını gösteren yeni bir belge ortaya çıktı.

PC Gamer tarafından yapılan habere göre yeni belge, Sony tarafından geliştirilen ve yalnızca PlayStation’a özel olan oyunların Epic Games Store’da yayınlanmasını sağlayacak bir teklif içeriyordu. Belgede 4 – 6 oyun için 200 milyon dolardan fazla para sunulacağı açık bir şekilde yer alıyordu.

Sony'ye toplam 200 milyon dolarlık teklif götürülmüş:

Epic Games’in Sony’den kendi mağazasında yayınlamak üzere hangi oyunları talep ettiği hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak mantıken Sony’nin yeni oyunlarını henüz PC’ye çıkarmak istemeyeceğini düşünürsek, bu oyunların geçmiş PlayStation 4 özel oyunları olduğunu söyleyebiliriz. Anlaşma, belgede yer alan “geri bildirim bekleniyor” ifadesine göre henüz olumlu ya da olumsuz sonuçlanmadı.

Tek bomba bu da değil:

Epic Games’in Sony özel oyunlarını hedeflemesi başlı başına bir bombayken aynı belge, şirketin Microsoft ve Nintendo’ya da aynı amaçlarla yaklaştığını gösterdi. Nintendo, bu teklifi geri çevirirken Microsoft ve Epic arasında görüşmeler başlatıldı. Fakat iddiaya göre Microsoft içindeki isimler, Epic Games’in hedefinin PC için Xbox Game Pass’e rakip olabileceğini düşündü ve sonuç olarak iki şirket içerik için birbirlerine karşı teklifler iletti.

Oyun dünyasında şu sıralar büyük bir rekabet dönerken Epic Games dışında Microsoft da bazı adımlar atmaya devam ediyor. Son haberlere göre Xbox başkanı Phil Spencer, Valve kurucusu Gabe Newell’la ara sıra bir araya geliyor. Aralarındaki görüşmelerin içeriğiyse bilinmiyor.