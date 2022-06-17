Epic Games, çevrimiçi oyun deneyimini değiştirecek bir işe imza attı. Geliştirici hesabı olan herkesin kullanabildiği Epic Online Services, artık Epic Games Store ile Steam'e aynı anda ulaşılmasını sağlıyor. Böylelikle iki platform kullanıcıları, birlikte oyun oynayabilecekler.

Oyun dünyasının son dönemlerde ses getiren isimlerinden Epic Games, oyuncuların hoşuna gidecek bir hizmeti resmen hayata geçirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Epic Online Services isimli yeni hizmet sayesinde artık PC'ler için çapraz platform desteği sunulduğu belirtildi. Peki bu ne anlam ifade ediyor?

Video oyun dünyasında nam salmış olan zaten iki platform var. Bunlardan bir tanesi Epic Games, diğeri ise Steam. İşte Epic Online Services, artık Epic Games ile Steam'i birleştiriyor. Böylelikle oyuncular, Steam ve Epic Games'teki arkadaşlarına aynı anda ulaşıp, birlikte oyun oynayabilecekler. Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan Epic Online Services'ı kullanabilmek için, Epic Games'ten geliştirici hesabı açmak gerekiyor.

İlerleyen dönemlerde konsollara da gelecek

Epic Games'in Online Services hizmetine ait yeni araç, şu an için yalnızca PC'lerde kullanılıyor. Ancak yapılan resmi açıklamalara göre bir süre sonra konsollar da bu hizmetten faydalanabilecek. Böylelikle Xbox sahibi bir oyuncu ile PlayStation sahibi bir oyuncu, konsollardaki ortak oyunları birlikte oynama imkanına kavuşacaklar.

Epic Online Services, şu an için yalnızca Epic Game Store ve Steam arasında çapraz platform desteği sunuyor. Ancak bu durum ilerleyen dönemlerde değişecek. Epic Games yetkililerine göre kullanıcılar, ilerleyen dönemlerde çok daha fazla oyun platformu için destek görmeye başlayacaklar. Bu sayede oyuncular için bugüne kadar görülmemiş özgürlüğün sunulduğu bir deneyim sunulmuş olacak.

Eğer siz de Epic Online Services üyeliğini başlatmak ve yayınlanan aracı indirmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak geliştirici hesabı açabilirsiniz.