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Epic Games Yaz İndirimi’nde Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar: Arkadaşlarınızla Hiç Sıkılmadan Oynayabileceksiniz!

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Epic Games Yaz İndirimi’den fiyatı düşen multiplayer oyunları sizler için derledik.

Epic Games Yaz İndirimi’nde Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar: Arkadaşlarınızla Hiç Sıkılmadan Oynayabileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yaz aylarının gelmesiyle oyun dünyasında da indirim dönemine girdik. Öyle ki birçok platform yaz indirimlerini başlatmış durumda. TL desteği, ücretsiz oyunları gibi hamleleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games de bunlardan biri. Nihayet Epic Games'te de Yaz İndirimi başladı.

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Epic Games Yaz İndirimi kapsamında yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranda indirimler sunan fırsatlar bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Epic Games yaz indiriminde fiyatı düşen multiplayer oyunları sizler için derledik. Bu oyunları arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceksiniz.

İçerikten Görseller

Epic Games Yaz İndirimi’nde Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar: Arkadaşlarınızla Hiç Sıkılmadan Oynayabileceksiniz!
epci

Epic Games Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

epci

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
EA Sports FC 26 2.599,99 TL 519,99 TL (%80)
Battlefield 6 2.599,99 TL 1.299,99 TL (%50)
Sid Meier’s Civilization VII 2.499 TL 1.249,50 TL (%50)
Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL (%80)
It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL (%70)
Split Fiction 1.799,99 TL 1.169,99 TL (%35)
Rematch 599 TL 299,50 TL (%50)
Arc Raiders 2.090 TL 1.567,50 TL (%25)
Need for Speed Unbound 1.199,99 TL 119,99 TL (%90)
Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (%90)

Epic Games Yaz İnidirimi 30 Temmuz 2026 TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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