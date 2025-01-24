Epic Games, 6 Şubat tarihine kadar devam edecek "Epic İndirimleri" kampanyasını başlattı. İşte kaçırmak istemeyeceğiniz oyunlar...

TL ile ödeme almaya devam etmesi nedeniyle oyunseverlerin uğrak noktalarından olan Epic Games, yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya ile bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler mevcut.

Peki Epic Games'in başlattığı kampanya kapsamında değerlendirilebilecek oyunlar hangileri? Bu haberimizde kampanya kapsamında sağlam indirim almış oyunların listesine ulaşacaksınız.

İşte Epic Games'in kampanyası kapsamında indirime giren oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Prison Architect 538 TL 53,80 TL (%90) Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu 3.149 TL 1.259,60 TL (%60) Disco Elysium - The Final Cut 757 TL 143,75 TL (%75) HITMAN Suikast Dünyası Deluxe Paket 769 TL 346,05 TL (%55) Ghostrunner 2 Brutal Edition 1.199 TL 299,75 TL (%75) Outlast 2 49 TL 4,90 TL (%90) Land of the Vikings 235 TL 79,90 TL (%66) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Deluxe Edition 1.370 TL 548 TL (%60) Aliens: Dark Descent 550 TL 247,50 TL (%55) WRC 9 Deluxe Edition 175,32 TL 35,06 TL (%80) The Surge 2 169 TL 25,35 TL (%85) Taxi Life - Supporter Edition 980 TL 637 TL (%35) Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.278 TL 639 TL (%50) Dying Light Franchise Bundle 1.549 TL 464,70 TL (%70) The Callisto Protocol - Digital Deluxe Edition 669 TL 167,25 TL (%75)

Epic Games'in 6 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanya sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.