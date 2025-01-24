TL ile ödeme almaya devam etmesi nedeniyle oyunseverlerin uğrak noktalarından olan Epic Games, yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya ile bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler mevcut.
Peki Epic Games'in başlattığı kampanya kapsamında değerlendirilebilecek oyunlar hangileri? Bu haberimizde kampanya kapsamında sağlam indirim almış oyunların listesine ulaşacaksınız.
İşte Epic Games'in kampanyası kapsamında indirime giren oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|
Prison Architect
|538 TL
|53,80 TL (%90)
|
Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu
|3.149 TL
|1.259,60 TL (%60)
|
Disco Elysium - The Final Cut
|757 TL
|143,75 TL (%75)
|
HITMAN Suikast Dünyası Deluxe Paket
|769 TL
|346,05 TL (%55)
|
Ghostrunner 2 Brutal Edition
|1.199 TL
|299,75 TL (%75)
|
Outlast 2
|49 TL
|4,90 TL (%90)
|
Land of the Vikings
|235 TL
|79,90 TL (%66)
|
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Deluxe Edition
|1.370 TL
|548 TL (%60)
|
Aliens: Dark Descent
|550 TL
|247,50 TL (%55)
|
WRC 9 Deluxe Edition
|175,32 TL
|35,06 TL (%80)
|The Surge 2
|169 TL
|25,35 TL (%85)
|
Taxi Life - Supporter Edition
|980 TL
|637 TL (%35)
|
Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.278 TL
|639 TL (%50)
|
Dying Light Franchise Bundle
|1.549 TL
|464,70 TL (%70)
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The Callisto Protocol - Digital Deluxe Edition
|669 TL
|167,25 TL (%75)
Epic Games'in 6 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanya sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.