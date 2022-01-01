Prof. Dr. Mustafa Çalış: Turkovac Delta'ya Karşı %100 Etkili

Geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı alan ve randevuları açılan yerli aşı hakkında Erciyes Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Rektör Mustafa Çalış, yerli aşının Delta varyantına karşı %100 etkili olduğunu açıkladı.

Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı ülkemizde de yayılmaya başlamış, yetkililerin uyarılarda bulunmasına yol açmıştı. Artan vakalar birçok insanın gözlerini yerli aşı Turkovac’a çevirmesine sebep olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda acil kullanım onayı alan ve seri üretime başlayan aşının Çin’de üretilen Sinovac aşısından daha etkili olduğu da bir bilim kurulu üyesi tarafından vurgulanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de hatırlatma dozu olarak Turkovac olan Sağlık Bakanı Koca, Turkovac randevularının açıldığını duyurmuş, e-nabız üzerinden aşı randevusu alınabileceği belirtilmişti. Yerli aşının, oldukça tehlikeli olan ‘Delta varyantı’ üzerindeki etkisi de merak konusuydu. Aşının geliştiricisi olan Erciyes Üniversitesi’nin rektöründen konuyla ilgili açıklama geldi.

“Turkovac’ın Delta varyantına karşı %100 etkili olduğu tespit edilmiştir”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Turkovac’ın Delta varyantına karşı %100 etkili olduğunu ifade etti. Çalış açıklamalarında, “Turkovac aşımızın, Erciyes Üniversitesi transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmaları sonucunda aynı Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da %100 koruma sağladığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Omicron varyantından daha önce ortaya çıkan delta varyantı, hastaneye yatış oranlarını artırması ile büyük endişelere yol açıyordu. Enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi belirtilere de yol açan varyant birçok insanın ölümüne yol açmıştı. Dünyada en çok kullanılan COVID aşılarından olan Pfizer/BioNTech aşısının varyanta karşı etkinliğinin ise %70 civarlarında olduğu, bu oranın üçüncü doz ile arttığı ifade edilmişti.