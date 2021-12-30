Yerli aşı TURKOVAC, 3. doz aşı olmak isteyen vatandaşlar için e-Nabız sisteminde BioNTech ve Sinovac seçenekleriyle birlikte listelenmeye başladı. Aşı, şu anda yalnızca hastanelerde uygulanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de üçüncü doz aşı uygulamasının resmen başlatılmıştı. Bu uygulamanın başlamasından birkaç gün sonraysa yerli aşı TURKOVAC’tan olumlu bir haber gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için birkaç hafta önce yapılan acil kullanım onayı başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı. TURKOVAC’ın seri üretimi de başlatılmıştı.

TURKOVAC’ın acil kullanım onayı almasından bir hafta sonra Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada TURKOVAC’ın bugünden itibaren şehir hastanelerinden başlayarak 3. doz olarak uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. TURKOVAC, bu sabah saatlerinden itibaren üçüncü doz randevularında yeni bir seçenek olarak listelenmeye başladı.

TURKOVAC İçin e-Nabız'dan Nasıl Randevu Alınır?

e-Nabız'a giriş yapın.

Solda yer alan menüden ' COVID-19 ' seçeneğine tıklayın.

' seçeneğine tıklayın. Açılan sayfadaki 'Hastaneden randevu al' seçeneğine tıklayın.

Biontech, Sinovac ve Turkovac seçeneklerinden Turkovac'ı seçin .

. Size en yakın hastaneyi seçerek aşıyı olmak istediğiniz saati seçin ve randevu alın.

Bu sabah saatlerinden itibaren üçüncü doz aşı randevusu için e-Nabız’a giriş yapıldığında artık BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşılarıyla birlikte TURKOVAC aşısı da bir seçenek olarak sunulmaya başladı. Dileyen vatandaşlar, şu anda yalnızca hastanelerden olmak suretiyle üçüncü doz aşılarını TURKOVAC ile yaptırabilirler.

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, TURKOVAC’ın Sinovac aşısından daha etkili olduğunu açıklamıştı. Kayıpmaz, şu anda ellerindeki verilerin TURKOVAC aşısının güvenlik ve etkililik yönünden oldukça etkin olduğunu, TURKOVAC aşısı olan grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla karşılaşılmadığını belirtmişti.