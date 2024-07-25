Çin'de Tsinghua Üniversitesi, erimelere karşı dayanıklı bir nükleer reaktörü ortaya koydu.

Eski nükleer reaktörler, örneğin basınçlı su reaktörleri, acil durumlarda kapatma için çeşitli adımları gerektiren tasarıma sahip. Bu da Çernobil ya da Fukushima gibi felaketlerin yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle Fukushima, yaşanan büyük depremin ardından yedek jeneratörlerini de kaybetti ve ekip de enkaz nedeniyle sistemlere zamanında müdahale edemedi.

Tsinghua Üniversitesi, Çin Huaneng Grubu ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi iş birliği ile inşa edilen Shidao Körfezi Nükleer Santrali, yüksek sıcaklık gaz soğutmalı çakıl-yatağı reaktörü ise daha güvenli bir tasarıma sahip. Mühendislerin iddiasına göre bu reaktörün erimesi mümkün değil.

Sıcaklığı pasif olarak düzenleyebilecekler

Çakıl-yatağı reaktörlerde, yakıt çubukları yerine zenginleştirilmiş uranyum, karbon ve silikon kaplamadan oluşan küre şekilli çakıl taşları kullanılıyor. Bu reaktörlerde soğutucu olarak helyum kullanılıyor ve helyum, kriyojenik sıcaklıklar dışında daima gaz hâlinde kalıyor. Gelen açıklamalara göre çakıl taşı adı verilen yapılar, 1600 dereceye kadar dayanabiliyorlar. Dahası, bu yapılar yüzey alanı-hacim oranı sayesinde ısındıklarından daha fazla ısı kaybediyorlar. Bu reaktörler böylece ısıyı otomatik olarak düzenleyebiliyor. Doppler genişlemesi sayesinde de yakıt, savrulan nötronları yakalayarak erimeyi engelliyor.

Shidao Reaktörü, Alman AVR enerji santraline dayanıyor ve dünyanın ilk ticari çakıl-yatağı reaktörü olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan denemede tesis, elektrik kesildikten sonra erimeyi engelledi ve 35 saat içerisinde stabilize oldu.