Dişilerden Oluşan Bir Akvaryumda Yeni Bir Köpek Balığı Doğdu

İtalya/Sardunya'da bulunan ve tamamı dişi köpek balıklarından oluşan bir akvaryumda dişi bir köpek balığı dünyaya geldi. Partenogenez olarak bilinen bu nadir olay, dişilerin kendi yumurtalarını kendi kendine dölleyebilmesiyle gerçekleşiyor.

İtalya/Sardunya'daki Cala Gonone Akvaryumu'nda, 10 yıldır başka bir dişiyle yaşayan Mustelus cinsi köpek balığının dişi bir yavrusu oldu. Bilim insanları yavruya Maltacada "umut" anlamına gelen Ispera ismini verdi.

Köpek balıkları, balıklar ve sürüngenler de dâhil olmak üzere 80'den fazla omurgalı türünde partenogenez adı verilen, dişilerin kendi yumurtalarını kendi kendine dölleyebilmesi olayı gözlemleniyor. Ancak uzmanlara göre bu nadir olay, Mustelus cinsi bir köpek balığında ilk kez görüldü.

'Bu olay birkaç köpek balığı ve vatoz türünde görüldü'

ABD’nin Florida eyaletindeki Mote Marine Laboratory & Aquarium isimli deniz araştırma kurumunda görev yapan ve köpek balıklarındaki partenogenez üzerine çeşitli araştırmalara öncülük eden Chapman, konuyla ilgili “Şimdiye dek birkaç köpek balığı ve vatoz türünde bu olay belgelendi.” dedi.

Sözlerine “Ama vahşi doğada bu olayı tespit etmek zor, bu yüzden sadece tutsak hayvanlardan biliyoruz.” ifadeleriyle devam eden Chapman’a göre bazı köpek balıklarının yıllar boyunca partenogenez yoluyla tekrar tekrar doğum yaptığı gözlemlenmişti. Chapman, bu bireylerin bir eşle tanıştırıldığında partenogenez ve cinsel üreme arasında geçiş yapabileceğini de söylüyor.

Köpek balıklarında partenogenez sadece dişilerde meydana geliyor. Ancak dişiler Y kromozomu aktaramadığından, dünyaya gelen yavruların da her seferde dişi olması gerekiyor. Partenogenez, yavruların genetik çeşitliliğini büyük ölçüde azalttığından, yavruların hayatta kalma şansı da düşebiliyor. Ancak bilim insanları, Ispera adlı yavrunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve nispeten normal bir yaşam sürmesini beklediklerini ifade ediyor.