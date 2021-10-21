Erkekler İçin Doğum Kontrol Yöntemi: Testis Banyosu

Alman bilim insanı Rebecca Weiss, kendi yaşadığı problemlerden yola çıkarak erkeklerin kullanabileceği bir korunma yöntemi geliştirdi. Münih Teknik Üniversitesi'ndeki masterının tez konusu olan bu yöntem, Dyson Ödülü'ne layık görüldü.

Rebecca Weiss, erkekler için bir doğum kontrol yöntemi geliştirmeden önce kendi cinsel hayatında bazı problemler yaşıyordu. Korunmak için kullandığı doğum kontrol haplarının vücuduna zarar verdiğini fark eden bilim insanı, erkek arkadaşının korunabileceği bir yöntem olmadığını fark edince master tezi olarak bu konuya yoğunlaşmak istedi.

Uzun süre boyunca bu araştırma üzerinde kafa yoran Weiss, testis banyosu adı verilen ultrason temelli bir cihaz ortaya çıkardı. Dyson Ödülü'ne layık görülen bu cihazın çalışma mantığı ise epey garip.

Testis banyosunun amacı, sperm hareketliliğini azaltmak

Testis banyosunun mucidi Weiss, böyle bir cihaza neden ihtiyaç duyduğunu şu sözlerle anlatıyor; "Partnerimle alternatif yöntemler ararken erkeklere yönelik doğum kontrolünün ne kadar kısıtlı olduğunu fark ettik ve ben de bunu geliştirmeye karar verdim. Sonrasında benim için hormon ilaçları bir seçenek olmaktan çıktı. Partnerimle alternatif yöntemler ararken erkeklere yönelik doğum kontrolünün ne kadar kısıtlı olduğunu fark ettik. Ben de Münih Teknik Üniversitesi’ndeki master tezimde erkeklere yönelik doğum kontrolünde yeni bir yaklaşım geliştirmeye karar verdim."

Bir tasa benzeyen testis banyosu, cinsel ilişkiden hemen önce kullanılıyor. Cihaz, ilk önce erkek partnerin testis boyuna göre ayarlanıyor ve ardından tasa belirli miktarda su konuluyor. Daha sonrasında erkek partner testislerini bu tasa yerleştiriyor ve ultrason dalgaları devreye girerek, sperm hareketliliği yumurtaları dölleyemeyecek hâle gelene kadar durdurulmuş oluyor.