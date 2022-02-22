Erkeklerin en sık yaşadığı cinsel sıkıntı durumlarından biri olarak kabul edilen erken boşalma hakkında herkes bir şeyler biliyor ancak bildiklerimizin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Gelin erken boşalma hakkında doğru bilinen yanlışlara yakından bakalım ve bilime göre doğrusu neymiş tüm detaylarıyla görelim.

Ülkemizde ve dünyada maalesef cinsel sorunlar üzerine pek konuşulmuyor ve sanki herkes harika bir seks hayatı varmış gibi davranıyor. Kabul edelim, böyle bir şey pek mümkün değil. Özellikle günümüzün stresli dünyasında erkeklerin sık sık erken boşalma ve erektil disfonksiyon sorunu yaşadıkları ancak çekindikleri için bir uzmana danışmadıkları biliniyor. Bu nedenle, bu tür konular hakkında pek çok şehir efsanesi dolaşıyor.

Boston Medical Group internet sitesinde yer alan bir makalede, erken boşalma hakkında doğru bilinen yanlışlar konu edilmiş ve bilim insanlarının konu hakkındaki doğru yanıtlarına yer verilmiş. Bu tür konularda şehir efsaneleri ve dedikodular yerine, uzman görüşlerine kulak vermek her zaman daha iyidir. Gelin erken boşalma hakkındaki doğru bilinen yanlışlara ve meselenin doğrularına yakından bakalım.

Erken boşalma hakkında doğru bilinen yanlışlar:

Erken boşalma kontrol edilemez.

Erken boşalma tamamen psikolojiktir.

Alkol, uyuşturucu ve antidepresanlar erken boşalmayı önler.

Geciktirici spreyler erken boşalmayı önler.

Erken boşalma ile erektil disfonksiyon arasında bir ilişki yoktur.

Erken boşalma, cinsel yaşamı olumsuz etkilemez.

Erken boşalma, kişinin özgüvenini etkilemez.

Erken boşalma kontrol edilemez:

Erken boşalmanın temel tanımı, erkeğin cinsel ilişki sırasında boşalmayı kontrol edemeyerek bir dakikadan daha kısa süre içinde boşalmasıdır. Yani tanıma bile bakacak olursak erken boşalma kontrol edilebilir gibi görünüyor. Nasıl ki mesane kontrolü yaparak tuvalet ihtiyacımızı erteleyebiliyoruz, erken boşalmada da bu mümkün.

Elbette birkaç günde öğrenilecek basit bir olay değil. Konu hakkında uygulayabileceğiniz pek çok alıştırma var. Bu tür alıştırmalar için erkeklerin düzenli ve güvenli bir cinsel hayatı olması gerekiyor. Günlük kaygıları bir kenara bırakmalı ve o ana odaklanarak doğru partnerle birlikte olmalısınız. Tıpkı bir kas grubunu geliştirir gibi erken boşalma kontrolü de sağlanabilir.

Erken boşalma tamamen psikolojiktir:

Erken boşalmanın temel nedenlerinden biri psikolojik sorunlar olsa da tek nedeni bu değildir. Özellikle sünnet edilmiş penislerde penis başı hassasiyeti adı verilen bir durum vardır ve bu durum, erken boşalmaya neden olur. Düşük boşalma eşiği denilen bir durumun da erken boşalmaya neden olduğu biliniyor. Yani konu her zaman psikolojik olmayabilir.

Alkol, uyuşturucu ve antidepresanlar erken boşalmayı önler:

Bu tür maddeleri devamlı kullanan erkeklerde zaman için boşalamama sorunu ortaya çıkar, ki bu çok daha kötü bir sorun olabilir. Ve bu sorunlar boşalamama ile de kalmıyor. Bu tür maddeleri uzun süre kullanan erkeklerde erektil disfonksiyon yani sertleşme sorununun ortaya çıkması da kaçınılmaz. Kısacası günü kurtarayım derken sağlığınızı kaybedebilirsiniz.

Geciktirici spreyler erken boşalmayı önler:

Doğru, geciktirici spreyler erken boşalmayı önler çünkü hiçbir şey hissetmezsiniz. Yalnızca erkek değil, kadın da hiçbir şey hissetmez çünkü geciktirici spreyler yalnıza sürüldüğü penisi değil vajinayı da uyuşturur. Sürekli kullanımı erkeklerin uzun süren sekse alışmasını engeller ve kullanılmadığı durumda çok daha erken boşalmaya neden olur. Yani ilk maddede açıkladığımız kontrol için bu tür spreylerden uzak durmanız öneriliyor.

Erken boşalma ile erektil disfonksiyon arasında bir ilişki yoktur:

Pek çok kişi erektil disfonksiyon yani sertleşme sorunu ile erken boşalmanın birbiri ile ilişkisi olmayan bambaşka sorunlar olduğuna ve birbirini etkilemeyeceğine inanır. Şöyle söyleyelim, erken boşalıyorsanız yakında sertleşme sorunu yaşayacaksınız demektir. Çünkü erektil disfonksiyonun en önemli belirtilerinden biri erken boşalmadır. Yani erken boşalmayı yalnızca bir performans problemi olarak değil, sağlık sorunu olarak görmelisiniz.

Erken boşalma, cinsel yaşamı olumsuz etkilemez:

Erken boşalma sorunu yaşayan bir erkeğin cinsel birliktelik sırasında kendini bırakarak o andan keyif almasına imkan yoktur. İster istemez devamlı partnerini tatmin edip edemediğini düşünecektir. Bu tür düşünceler devam ettiği sürece erkek giderek seksten uzaklaşacak ve hatta yakınlaşmaktan bile kaçınacaktır. Yani erken boşalma hem cinsel hayatı hem de günlük hayatı olumsuz etkileyecektir.

Erken boşalma, kişinin özgüvenini etkilemez:

Şehirler inşa ettik, medeniyetler kurduk, uzaya çıktık ama maalesef seksin bunlarla ilgisi yok. Seks, en ilkel dürtülerimizden bir tanesi ve kendini cinsel performans açısından yetersiz gören bir erkeğin özgüveninin yüksek olamayacağı psikolojik bir gerçek.

Peki ne yapmalı?

Tüm anlattıklarımız bilimsel çalışmalara dayalı gerçekler olsalar bile yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve her bireyin biyolojik yapısının kendine özel olduğunu hatırlatalım. Yani anlatılanlar tam olarak sizi yansıtabileceği gibi sizin yaşadığınız sorunla uzaktan yakından ilgili olmayabilir.

Eğer erken boşalmanın gerçekten cinsel ve sosyal hayatınızı olumsuz etkileyen bir durum olduğunu düşünüyorsanız en kısa zamanda bir uzmana danışmalı ve çekinmeden sorununuzu anlatmalısınız. Erken boşalma sorunu cerrahi yöntemlerle, ilaç tedavisiyle, seks terapileriyle ve psikolojik danışmanlık yardımıyla çözülebilir.

Tıpkı sertleşme sorununa olduğu gibi erken boşalma sorununa da neden olabilecek pek çok farklı hastalık vardır. Bir uzmana danıştığınız zaman bu hastalıklardan birine sahip olup olmadığınıza dair tetkikler yapılacaktır. Yani sorun yalnızca cinsel sağlığınızla değil, direkt olarak beden sağlığınızla da ilgili olabilir. Ancak tüm uzmanların ortak tavsiyesi fazla strese kapılmadan anın tadını çıkarmanızdır. Stres seviyesini azaltmak, pek çok sorunun temel çözümüdür.

Erkekler arasında en yaygın görülen cinsel sıkıntılardan biri olan erken boşalma hakkında doğru bilinen yanlışlardan ve bilime göre doğrularından bahsettik. Bir uzmana danışmadan sakın halk arasındaki sözde tedavi yöntemlerinden birini denemeye çalışmayın. Çözüm bulayım derken sorunu daha da büyütebilirsiniz.