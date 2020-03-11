Eski Apple Çalışanı VR İşletim Sistemi Prototipi Tasarladı

Büyük teknoloji firmaları, içerisinde çok büyük bir potansiyel barındıran sanal gerçeklik teknolojisi üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Ancak bu alanda çalışmalar yapanlar sadece teknoloji firmaları değil.

Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi, her geçen gün büyük teknoloji firmaları tarafından daha da üstüne düşülen ve daha da geliştirilen bir alan olmaya devam ediyor. Mattheaus Krenn de VR teknolojisi üzerine kafa patlatan isimlerden bir tanesi. Krenn, sanal gerçeklik işletim sistemi arayüzü için bir konsept geliştirdi.

Daha önce Microsoft ve Apple gibi firmalarda çalışan Krenn, özellikle Apple’ın Prototyping ekibinde yıllarca çalışan bir isim. Krenn, Apple çatısı altında FaceID, portre modu ve Force Touch gibi özellikle üzerinde çalıştı.

Sanal gerçeklik işletim sistemi

Ancak Krenn’in asıl hayali tam teşekküllü bir sanal gerçeklik işletim sistemiydi. Krenn, bu hayalini gerçekleştirmek için teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Apple’dan ayrıldı. Kreen, Inputmag’e de konsept tasarımıyla ilgili bir röportaj verdi.

Krenn, yeni bir tür masaüstü işletim sistemi için asgari düzeyde uygulanabilir bir ürün prototipi olarak değerlendiği VR işletim sistemine, basit kriterler ve prensiplerle başladığını ifade ediyor.

Krenn, bugün kullandığımız bilgisayarlardaki ekranların oldukça sınırlayıcı olduğunu ifade ederken bilgisayar teknolojilerinin sürekli olarak geliştiğini ancak bu ekranlara sürekli olarak kısılı kaldığımızı ifade ediyor.

Üzerinde çalıştığı prototiple ilgili de konuşan Krenn, şu an prototipin pek de iyi bir durumda olmadığını ve çalıştırmak için özel donanımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Krenn, prototipin çalışabilmesi için oldukça güçlü bir GPU’ya ihtiyaç olduğunu da dile getirdi. Mattheaus Kreen, sıradaki hedefinin ise işletim sistemini herkesin kullanabileceği bir hale getirmek olduğunu ifade etti.