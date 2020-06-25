Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yeni nesil Mac'ler için Intel'den vazgeçip, "Apple Silicon" isimli kendi bilgisayar işlemcilerini kullanacağını duyurmuştu. Şimdiyse bu kararla ilgili eski bir Intel mühendisinden bazı açıklamalar geldi. Eski Intel mühendisine göre Apple, yıllardır Skylake mimarisinden şikayetçiydi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2020 etkinlikleri kapsamında çok önemli bir açıklama yaptı ve şirketin dizüstü bilgisayarlarda kullanacağı kendi işlemcileri "Apple Silicon" duyuruldu. Bu açıklama aynı zamanda Apple'ın önümüzdeki dönemlerde Intel işlemcilerden uzaklaşacağı anlamına geliyordu.

Apple'ın kendi işlemcilerine sahip Mac bilgisayarlarının neler vadedeceğini şu an için bilemiyoruz. Ancak konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan eski bir Intel mühendisi, bu gelişmenin Apple için bir dönüm noktası olacağını belirtiyor. Çünkü François Piednoël isimli mühendise göre Apple, aslında 2015'te Skylake mimarisinin tanıtılmasıyla birlikte Intel'den şikayet etmeye başlamış.

"Skylake mimarisinin en sorunlu müşterisi Apple'dı."

Eski Intel mühendisine göre Apple, Skylake mimarisine sahip işlemcilerde çok fazla sorun yaşamış. Bu mimarinin kalite güvencesinin anormal derecede kötü olduğunu ifade eden mühendis, süreç içerisinde hiçbir iyileşmenin yaşanmadığını ve hatta daha da kötüye gidildiğini söylüyor.

Apple'ın yazılım ve donanım entegrasyonuna büyük bir değer verdiği aşikar. Şirket, istenilen başarının ancak üretilen bir ürün üzerinde tam kontrol sağlamakla mümkün olacağına inanıyor. Zaten 2010 yılında iPad ve iPhone 4 ile tanıştığımız Apple işlemciler de bunun bir göstergesi.

Yine de Apple Silicon'a geçişin kolay bir süreç olmayacağını unutmamak gerekiyor. Şirket, yaptığı açıklamalarda Apple Silicon işlemciye sahip ilk bilgisayarın 2020 sonlarında geleceğini, iki yıl içerisinde de dönüşümün tamamlanacağını söylüyor. Bu süreç içerisinde Intel işlemcili bilgisayarların çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.