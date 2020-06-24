Apple tarafından macOS Big Sur’daki Safari’nin gizlilik raporu özelliği bir anda ortalığın karışmasına sebep oldu. Tabii karışıklığın sebebi gizlilik raporu özelliği değil, bu özelliğin Google Analytics’i engellemesiydi.

Apple, WWDC20’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) birçok duyuru gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi de Safari tarayıcısının güncelleştirilmiş bir sürümünü içeren son macOS'tu. Bu sürümde sizi takip edenlerin engellendiği bir gizlilik özelliğinden de bahsedilmişti. Görünüşe göre engellenecek olan veri toplayan kaynaklar arasında Google Analytics de bulunuyor.

Safari tarayıcısında bulunan gizlilik raporu, kullanıcının ziyaret ettiği sitede kendisini takip edenlerin ve tarayıcı tarafından engellenenlerin bir listesini gösterecek. Apple, bu özelliğin nasıl çalıştığını WWDC etkinliğinde göstermişti. Apple tarafından yayınlanan o görüntüde Google Analytics’in de Safari tarafından engellendiği görülüyor.

Safari ve gizlilik:

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere engellenenler listesinde sadece Google Analytics değil; ayrıca DoubleClick, Amazon ve Optimizely de bulunuyor. Hatta Apple, macOS Big Sur kullanıcılarının masaüstünde gizlilik raporu widget’ı kullanabilmesini de sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar son 7 gün içerisinde engellenen tüm kaynakları görebiliyor.

Yeni macOS’taki Safari tarayıcısında Google Analytics’in engelleneceğine dair ne Google’dan ne de Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sektör içerisinde bulunan uzmanlarsa ikiye ayrılmış durumda. Bazıları depolama yapan üçüncü parti bir kaynağın engellendiğini, bazılarıysa direkt olarak Google Analytics’in engellendiğini söylüyor.

Safari gerçekten Google Analytics’i engellenen kaynaklar arasına alacaksa bu, pazarlamacılar ve site sahipleri için pek de hayırlı bir haber olmayacak. Tabii bu özelliğin duyurulması Apple'ı da vurdu. Şirketin bu kaynakları engelleme yönündeki girişimleri, hedeflenmiş Safari reklamlarının fiyatında %60’lık bir düşüş yarattı.

Ayrıca Apple’ın Safari’nin bu özelliğini daha da geliştirmeye devam etmesi hedeflemeli reklamları daha da zora sokacaktır ve bu da fiyatları daha da aşağı çekecektir. Tabii bu özelliğin nasıl çalışacağını ve reklamcılık sektörüne nasıl bir etkisi olacağını ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz.