Eski Astronot Rus Kozmonotların Beyninin Yıkandığını Söyledi

Eski NASA Astronotu Scott Kelly, Newsweek ile yaptığı röportajla bazı Rus kozmonotların beyninin yıkandığını ve savaş hakkında hiçbir şeyden haberleri olmadığını iddia etti.

Rus Lider Vladimir Putin, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birlikte tüm dünyadan tepki toplamıştı. Bir yandan ülkeye uygulanan yaptırımlarla internetten kopan,, bir yandan da kendi ülkelerinde medyanın manipülasyonlarına maruz kalan Rus halkı, savaşın iç yüzüyle ilgili bilgi sahibi olmakta oldukça zorlanmaya başlamıştı. Bu durumda halkın bilgi almak için yeni yöntemler arayışına girmesine sebep olmuştu.

Her ülkede ve her yerde olduğu gibi, Rusya’da da farklı görüşlere sahip çok sayıda insan var. Rus halkının bir kısmı da Putin’in bu askeri hareketini desteklemediklerini açıkça dile getirmekten çekinmiyor. Ancak ne yazık ki genel kitle için durum bu değil. Bu konuda önemli bir iddiayı dile getirenlerden biri ise eski bir NASA astronotu oldu. Bir dönem Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapmış olan Astronot Scott Kelly, Rus meslektaşlarının beyninin yıkandığını iddia etti.

“Ukrayna’da yaşanan her şeyin sahte olduğuna inanıyorlar”

Eski astronot Scott Kelly, Newsweek ile oldukça olaylı bir röportaja imza attı. Sorunlan sorulara içtenlikle cevap veren ve kızgınlığını dile getiren Kelly, şok edici iddialarda bulundu. Ruz kozmonot meslektaşlarıyla görüşmeler yaptığını belirten Kelly, komutanların devam eden işgalle ilgili yanlış bilgiler verdiğini ve gerçeklerin Rus kozmonotlardan saklandığını iddia etti.

Üstelik Kelly’nin en büyük iddiası bu da değildi. Kelly, sözlerine “Bu vahşetle ilgili diğer Rus meslektaşlarımla görüştüm ve hepsi bunun sahte olduğuna, Ukrayna’nın bu suçları işleyip Rusların üzerine attığına veya uydurma şeyler olduklarına inanıyorlar” cümlelerini ekledi ve Rus komutanların astronotların beynini yıkadığını iddia etti. Kelly bu iddiasını, bazı Rus kozmonotların bunu kendisine söylediği ifadeleriyle açıkladı..

Kelly NASA’nın, ABD ile Rusya arasındaki iş birliklerinin devam edilebilmesi için Rusya’yı eleştirmekten vazgeçmesini söylediğini iddia etti. Astronot, karşılaştığı bu durumlar karşısında kızgınlığının ve nefretinin çok fazla olduğunu, bu konuları konuşmaya devam edeceğini belirtti. Yine de tüm Rusların aynı olmadığını ve bazı meslektaşlarının ülkeyi terk etmek istediklerini ve insanların tüm Rusları aynı kefeye koymaması gerektiği belirtti.