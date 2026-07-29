Tesla'nın otonom sürüş test operasyonlarını yöneten eski müdürü, haksız yere kovulduğunu öne sürerek şirkete dava açtı.

Tesla’nın ABD'deki Houston bölgesindeki tam otonom sürüş yazılımı test operasyonlarını Ekim 2024 ile 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında yöneten Javier Medrano, şirkete karşı haksız fesih ve misilleme gerekçesiyle dava açtı. Medrano, güvenlik denetimlerindeki sistematik kusurları üst makamlara iletmesinin ardından işine son verildiğini öne sürüyor.

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Eski yöneticinin beyanına göre Tesla, robotaksi test sürecinde gerekli ek kaynakları sağlamayı ve ek personel istihdam etmeyi reddederek otonom araçların kamusal caddelerde yürüyen birer tehlike unsuru hâline gelmesine yol açtı.

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Tesla'nın FSD tarafında hem yönetimsel hem yazılımsal sorunları büyük tartışma konusu

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere Medrano, görev süresi boyunca sürüş kliplerini aktif olarak denetlemek, haftalık sürüş kontrolleri gerçekleştirmek ve güvenlik olaylarını yönetmekle sorumluydu. Ayrıca hafta boyunca ciddi bir çağrılara hazır olma zorunluluğu da altındaydı. Ancak Medrano'nun altındaki güvenlik operatörü sayısı zamanla 38'e yükseldi. Bu durum, belirlenen 1 yöneticiye 15 operatör olan temel standart oranının çok üzerine çıktı. Medrano’nun bu aşırı iş yükü nedeniyle uykusuz ve beslenemez hâle geldiği ancak yöneticisinin konuyu geçiştirdiği iddia edildi.

Kaynak yetersizliği ve ilgisizlik iddiası, Medrano’nun vardiyasında gerçekleşen bir trafik kazasıyla kritik bir boyuta ulaştı. Şikayet dilekçesine göre Medrano, gerçekleşen kazayı "fiziksel olarak uykudayken" işlemek durumunda kaldı. Bu süreçte operatörüne güvensiz bir yönlendirmede bulunduğu ve bu yüzden kadın operatörün tehlikeli kaza mahallinde bir saat boyunca beklemek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kazanın ardından Medrano, kazaya yol açan güvenlik açıklarını resmî kanallardan üst birimlere tırmandırmaya ve Houston bölgesine kaynak aktarılmadığını kanıtlamaya çalıştı. Ancak bu girişimlerinin hemen ardından işten çıkarıldığını belirtti. Medrano, uğradığı misilleme karşılığında işe iadesini, hak kazanılmamış hisse senetlerinin tazminini, geriye ve ileriye dönük maaş ödemelerini ve yaşadığı duygusal stres ile ailevi yıpranma nedeniyle tazminat talep ediyor.

Tesla’nın otonom sürüş yaklaşımı geçmişte de sıkça eleştirilere maruz kalmıştı ancak bu dava yönetimsel aksaklıkların da robotaksi güvenliğini tehlikeye atabileceğini açıkça gösteriyor. Yalnızca yönetim hataları değil, şirketin otonom yazılımının güvenilirliği de tartışma konusu. Mayıs ayında yayımlanan bir raporda, Tesla’nın FSD yazılımının güvenlik verilerini abartıyor olabileceği öne sürülmüştü. Hatta bazı iddialarda FSD’nin temel sürüş görevlerinde bile başarısız olduğunu sıklıkla gözlemlendiği ifade edilmişti.