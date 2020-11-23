Bitcoin, son dönemlerde sürekli olarak yükselmeye devam ederken alternatif kripto paralar da Bitcoin'i takip ediyor. Ethereum ve Ripple gibi alternatif kripto paralar, sene başından bu yana %100'ün üstünde değer kazanmayı başardı.

Bu sene başından itibaren %100'ün üstünde değer kazanan Bitcoin oldukça bilindik olsa da yatırım yapılabilecek ya da alınıp satılabilecek tek kripto para birimi değil. Ethereum, Ripple gibi birçok "altcoin" yani alternatif kripto para birimi bulunuyor.

Üstelik bu alternatif kripto para birimleri de değer kazanarak Bitcoin'i takip ediyor. Popüler altcoin'lerden Ethereum, bugün, Haziran 2018'den bu yana ulaşamadığı 600 dolar seviyesini geçerken Ripple da %29 yükselip 55 cent'e ulaşarak son iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

Alternatif kripto paralar da yükseliyor

Bu iki alternatif kripto paradan Ethereum, sene başından bu yana %350 değer kazanırken Ripple da %180 değer kazanmayı başardı. Kripto para yatırımcıları, altcoin'lerin de son dönemlerde Bitcoin'in yakaladığı ivmeyi takip ettiğini söylüyor. Bitcoin, geçtiğimiz hafta son 3 yılın en yüksek değerine ulaşmayı başarmıştı.

Londra merkezli kripto madencilik şirketi Argo Blockchain CEO'su Pater Wall, alternatif kripto paraların yükselişiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Genellikle gördüğünüz şey şudur; Bitcoin yükselir, belli bir süre sonra (birkaç hafta ya da birkaç ay) altcoin'ler de yükselir. Bitcoin önderlik eder, altcoin'ler takip eder."

Ayrıca bir diğer alternatif kripto para olan Chainlink, %6 yükselerek 15 dolar seviyesine ulaştı. Chainlink, yılbaşından bu yana %740'tan fazla değer kazandı. CNBC'de yer alan habere göre Chainlink, DeFi yani merkezileştirilmemiş finans ile ilişkilendiriliyor. Merkezileştirilmemiş finansın hedefi ise krediler gibi geleneksel finansal ürünleri bankalar gibi aracıları ortadan kaldırarak yeniden oluşturmak olarak biliniyor.